Минтруд разрешил отстранять непривитых сотрудников от работы

Если сотрудник вовремя не предоставил документ о вакцинации, его следует отстранить от работы без сохранения зарплаты. Такие разъяснения дал Минтруд.

Это относится к работникам, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры. Невакцинированных предлагают привлекать к удалённой работе, но только тех, кто не привился по медицинским показаниям, сообщает РИА Новости.

В Минтруде и Роспотребнадзоре отметили, что вакцинироваться должны не менее 80% сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко.

Обязательную прививку от COVID-19 должны сделать сотрудники следующих отраслей: торговли, образования, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, услуг связи, соцзащиты, банковской, спортивной и санитарно-курортной сфер, органов местной власти, МВД, МЧС, Росгвардии.