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Минтруд разрешил отстранять непривитых сотрудников от работы

, ИА "Амител"
Зарплату сохранять работодатель не обязан
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Если сотрудник вовремя не предоставил документ о вакцинации, его следует отстранить от работы без сохранения зарплаты. Такие разъяснения дал Минтруд.

Это относится к работникам, у которых нет медицинских противопоказаний для процедуры. Невакцинированных предлагают привлекать к удалённой работе, но только тех, кто не привился по медицинским показаниям, сообщает РИА Новости.

В Минтруде и Роспотребнадзоре отметили, что вакцинироваться должны не менее 80% сотрудников.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Ирина Пащенко. 

Обязательную прививку от COVID-19 должны сделать сотрудники следующих отраслей: торговли, образования, общепита, транспорта, ЖКХ и энергетики, услуг связи, соцзащиты, банковской, спортивной и санитарно-курортной сфер, органов местной власти, МВД, МЧС, Росгвардии.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

24.07.2021 12:55
гость

Зарплату сохранять работодатель не обязан

Ну если бы был обязан, все бы отстранились

24.07.2021 12:57
гость

У нас это 7 % населения края, то есть вообще ни о чем. Ничего не изменится даже если всех привьют

24.07.2021 13:03
- гость -

После прививки спиртное нельзя пить три дня. Нам это не подходит. Выпускайте другую вакцину!!!

24.07.2021 13:10
Гость

И до вакцинации не пить 3, это 6 дней. Нам такое не вынести.

24.07.2021 13:13
гость

в период пандемии запрещена прививка-когда вы,правители,хоть что-то правильно сделаете?

24.07.2021 13:16
гость

Кто там кому чего запретил, во всем мире пандемия, во всем мире прививают,

24.07.2021 13:17
гость

13-03,обычно после 2-й прививки на 8 день инсульт частенько-инфаркт-тромб

а когда 2-я прививка у Томенко-Попова?

24.07.2021 13:17
гость

И прививают в мире совсем другими темпами и в другом количестве

24.07.2021 13:18
гость

В Великобритании наверное у 68 % населения инсульты и тромбы, они уже 68 % населения вакцинировали

24.07.2021 13:20
- гость -

На соревнованиях под белым флагом и на колени, на работе прививку.

24.07.2021 13:23
гость

Англичане и американцы на работе под своим флагом прививаются, на колени только перед черными встают

24.07.2021 13:46
- гость -

24.07.2021 13:10
Гость
И до вакцинации не пить 3, это 6 дней. Нам такое не вынести.

Вот, вот, сегодня суббота, 500 капель успокоительного можно выпить, в баньку сходить. Радоваться жизни надо, а то завтра, РАЗ и ковид. А ты не прививался, ЗОЖ соблюдал, жене не изменял, лежишь такой на животе в госпитале и вспоминаешь зря прожитые годы))

24.07.2021 13:49
- гость -

Мин труд не читал Конституции.

24.07.2021 13:52
гость

Даже американцы своей Конституции не читали, уже 56 % вакцинировали

24.07.2021 14:04
- гость -

Так и работник не обязан к отстранившему его работодателю возвращаться.

24.07.2021 14:09
Афоня

"13-03,обычно после 2-й прививки на 8 день инсульт частенько-инфаркт-тромб"
Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!

24.07.2021 14:14
Гость

Вчера в Мария ра разговор двух кассиров, расстроенные, одна говорит, а мне куда деваться у меня ипотека, придется делать прививку. Под дулом пистолета заставляют.

24.07.2021 14:23
- гость -

Афоня, Вы это лежащим в гробу скажите.

24.07.2021 14:24
Санёк

А здравоохранения нет в списке, опечатка не добавили или медики бунт подымут?)

24.07.2021 14:29
- гость -

24.07.2021 14:14
Гость

Это было бы что то, если бы 3/4 работников супермаркетов, больниц и школ отстранили от работы))

24.07.2021 14:33
- гость -

С нетерпением жду официального текста о "добровольной" вакцинации. На какие законы будет ссылаться санврач?

24.07.2021 14:33
- гость -

24.07.2021 14:24
Санёк

Да там они!

24.07.2021 14:35
- гость -

В Минтруде и Роспотребнадзоре отметили, что вакцинироваться должны не менее 80% сотрудников.

?! Еще вчера было 60%)

24.07.2021 14:43
Санёк

24.07.2021 14:33
- гость ///в статье не указано, есть документ где можно ознакомиться?)

24.07.2021 14:45
- гость -

24.07.2021 14:14
Гость
Вчера в Мария ра разговор двух кассиров, расстроенные, одна говорит, а мне куда деваться у меня ипотека, придется делать прививку. Под дулом пистолета заставляют.
-
ничесе, ЗП в марийке, что на ипотеку хватает

24.07.2021 14:47
- гость -

24.07.2021 14:33
- гость ///в статье не указано, есть документ где можно ознакомиться?)
---
http://22.rospotrebnadzor.ru/256
самый первый документ, там скан в пдф и с подписью

24.07.2021 14:55
гость

Да, похоже уже есть документ, Постановление от 23.07.2021 №4 «О проведении в регионе профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям»

24.07.2021 14:56
гость

отдельным группам граждан

Ничего не изменится

24.07.2021 14:57
Санёк

24.07.2021 14:47
- гость -///Спасибо. Получается постановление действительно до 19 сентября?

24.07.2021 15:11
- гость -

Пусть отстраняют. Пока числюсь в штате, буду в чёрную работать где-нибудь, и налоги не платить. Делов-то. Мне с тех налогов: медицину не получишь, детей наполовину сами учим, и тд и тп. А то мы выживать не привыкли. Зато время свободное появится, можно будет недовольство ходить выражать. Каску стучать найду. Таких, как я, очень много.

24.07.2021 15:28
гость

Тех, кого обязали вакцинироваться, всего 7 %. Если даже половина не будет, это примерно 3 %. Это вообще ни о чем и ни на что не влияет. На налоги точно никак

24.07.2021 15:39
гость

24.07.2021 14:57
Санёк
Получается постановление действительно до 19 сентября?

Пункт 3 без срока

24.07.2021 15:49
гость

14-57, выборы ? закон о выборах смотрите-там всё равно за кого вы проголосуете-власть направит ваши голоса туда куда надо ей и потому я не участвую в тех играх гос-ва где меня обманывают.

24.07.2021 15:52
гость

власть направит ваши голоса туда куда надо ей

Она направит куда надо независимо от того придете на выборы или нет, только если придете, это сделать ей будет посложней

24.07.2021 15:55
- гость -

Тех, кого обязали вакцинироваться, всего 7 %.

Это от всего населения. Минус дети, минус пенсы, минус студенты, от которых ни налогов, ни чего то еще - и процент вырисовывается совсеи другой)

24.07.2021 15:56
гость

ролик Караулова

Путин в отсутствии любви и смерти. Сенсационное интервью «узника совести»

Алт край за социализм-не надо нового соц-ма здесь с олигархами-только власть народа нужна и без всяких партий.== они все живут на наших налогах.

24.07.2021 15:59
- гость -

24.07.2021 15:52
гость
Она направит куда надо независимо от того придете на выборы или нет, только если придете, это сделать ей будет посложней

Интересно как именно сложнее будет нарисовать в итоговой форме нужные цифры и подать их, для этого вообще даже ничего считать не надо и вообще пофигу чего там в бюлетенях навыбирали, можно даже вообще туда не смотреть я думаю так всё и будет.

24.07.2021 15:59
Санёк

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Постановление от 02 июня 2021 &#8730;17 АП 4570/2021- АК. Отменил обязательную вакцинацию

24.07.2021 16:00
гость

А если учесть, что там половина бюджетников, то ни налог придет в бюджет, а вся зарплата останется в бюджете, то это даже выгодно. Не 13 % придет в бюджет, а останется в нем все 100 %

24.07.2021 16:02
гость

А если не выплаченные непривитым из бюджета деньги направить на стипендии, пенсии, выплаты детям, то вообще выгодно. Можно на премии работающим врачам

24.07.2021 16:03
гость

Постановление от 02 июня 2021 &#8730;17 АП 4570/2021- АК. Отменил обязательную вакцинацию

2 июня не было никакой обязательной вакцинации, ее 23 июля ввели

24.07.2021 16:04
гость

24.07.2021 15:59
- гость -
Интересно как именно сложнее будет нарисовать в итоговой форме нужные цифры и подать их, для этого вообще даже ничего считать не надо и вообще пофигу чего там в бюлетенях навыбирали, можно даже вообще туда не смотреть я думаю так всё и будет

Если вы не придете, все будет еще проще

24.07.2021 16:07
Санёк

24.07.2021 16:03
гость////Вот и подумайте, если есть чем

24.07.2021 16:23
- гость -

Так, ЛДПР и ЕР уже проваливаются по рейтингам. Интересные выборы должны получиться.

24.07.2021 16:36
гость

вот и интересно, если учесть что даже такие как я (ярые защитники власти) уже однозначно поменял свое мнение к выбору после этой бизнес-чехарды с вакциной
и ведь фиг с ним прививаться, ток хотя бы по направлению врача (а не всем подряд где попало лишь бы воткнуть причем одну вакцину) и тем у кого нет или мало антител

24.07.2021 16:37
Зануда

Если школа отправит на дискант учителя без прививки ( по медпоказателям нельзя), то детки тоже уйдут на дистант?

24.07.2021 16:50
гость

то детки тоже уйдут на дистант?

По этому предмету наверное уйдут

24.07.2021 17:19
гость

24.07.2021 16:09
Санёк

фейк какой то смешной

24.07.2021 17:28
Санёк

24.07.2021 17:19
гость///// ))) в консультанте фейк))), тогда чему вы верите если не правовой системе, зомбоящику?

24.07.2021 17:47
гость

24.07.2021 17:28
Санёк

Не в консультанте, а на амике

24.07.2021 17:58
гость

24.07.2021 17:28
Санёк

Там вообще не про корону идет речь. Там про грипп. В связи с гриппом не объявлялся режим повышенной готовности , ограничивающий права граждан в соответствии с законом о ЧС. К постановлению по короне это вообще никакого отношения не имеет

24.07.2021 21:32
Санёк

Да нет, там ссылка именно на тот документ, который обязывает прививать, что-то раньше никого от гриппа прививать не заставляли))

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