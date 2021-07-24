Первое золото на Олимпиаде в Токио завоевала китайская спортсменка

Китайская спортсменка Цянь Ян завоевала первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в стрельбе из пневматической винтовки. 21-летняя китаянка установила олимпийский рекорд.

Второе место заняла россиянка Анастасия Галашина, которая упустила золото из-за одного неудачного выстрела. Бронза – у Нины Кристен из Швейцарии.

Ранее национальная команда России приняла участие в шествии на открытии Олимпийских игр в Токио. Трансляцию церемонии показали по Первому каналу. Команда вышла под 77-м стартовым номером. Спортсмены выбрали красную одежду.

Знаменосцами российской сборной стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Из-за антидопинговых санкций они несли не государственный флаг России, а белое полотнище с эмблемой Национального олимпийского комитета.