"Средневековье": призёр Олимпиады в Токио пожаловался на условия тренировок в Бийске

Дважды призёр Олимпийских игр в стрельбе Сергей Каменский, выступающий за Алтайский край, раскритиковал условия тренировок в родном Бийске. По словам спортсмена, заниматься в местном стрелковом клубе невыносимо. Условия напоминают ему средневековье. Каменский надеется, что после успешного выступления на Олимпиаде чиновники обратят на проблему внимание и отремонтируют помещение.
"До недавнего времени у нас было ещё хуже – было средневековье, потом дали новый тир. Это Алтай, город Бийск. Открыли его в подвале школы, но условия там очень приемлемые. Теперь бы его ещё оборудовать более современными установками. Стрелковый спорт затратен в плане экипировки и оружия. Я надеюсь, что-нибудь нашему тиру перепадёт. Надеюсь, что наши медали поспособствуют этому", – сказал Каменский в интервью "Р-спорт".
По словам спортсмена, ему приходилось стрелять даже по бумажным мишеням. Некоторые установки он сам находил для тира.
"Они мне-то не нужны, пусть это будет для детей, помогать им в тренировках. Электронные установки облегчают тренировочный процесс", – добавил Каменский.
На Олимпиаде в Токио алтайский спортсмен выиграл две медали. Он стал вторым в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров. Ему совсем немного не хватило до победы. Каменский лидировал вместе с китайцем Чжангом, выходил несколько раз вперёд, отыгрывал отрыв от него, но в концовке всё же стрелял не так стабильно. При этом Сергей установил личный рекорд.
Также спортсмен в паре с Юлией Каримовой взял бронзу в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Сергей Каменский выигрывал серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Таким образом, в копилке стрелка из наукограда уже три медали на Олимпийских играх в карьере.
В ближайшее время Сергей Каменский должен вернуться в Алтайский край, где его наверняка ждёт торжественный приём.
Комментарии
Спросите, где в крае есть вообще тиры в школе?
Найдите на Амике новость "АлтГТУ не будет менять проект манежа для Сергея Шубенкова". Эта новость перекликается с той
Да все в теме , что перфильев так себе мягко сказано министр
Рррассклевать!
Новый тир в школьном подвале?
В таких условиях тренируются олимпийские чемпионы в крае?
6.08.2021 12:06
Filin
Спросите, где в крае есть вообще тиры в школе?
СПРАШИВАЮ: ГДЕ?
В СССР учился в Романовской средней школе. Все парни 15-17 лет три раза в неделю ходили в подвал школы стрелять из малокалиберной винтовки ТОЗ-8 (не путайте с пневматикой). Кроме того пару раз в месяц проводились соревнования между параллельными классами. В итоге при окончании школы практически все стреляли на отлично (был как минимум перворазрядниками). 1988-1990 годы. Думаю во многих райцентрах Алтайского края такое было как и в каждом райцентре был аэродром и можно было запросто в Барнаул долететь на самолете.
где его наверняка ждёт торжественный приём. Видимо в подвале будут встречать
Не до конца тему Шубенкова раскрыли. Он провалил Олимпиаду. Если бы не травма, то был пятым, шестым как Лагард. Шубенков всегда выступал чуть лучше Лагард. В финале забега на 110 м лучший результат 13.04, второй 13.06. Шубенков не дотянул бы до таких цифр.
6.08.2021 13:24
- гость -
Учился в Барнауле, школа № 90 и потом школа № 40, года 1980-1990, тира не было нигде.
6.08.2021 14:05
- гость -
Да и фиг на него, лично для меня он всегда был понтующимся балластом.
Да в Бийске не то, что условия для тренировок, условия для жизни - "Средневековье".
Виктор, да, тоже подумал, что его укусил Шубенков. в легкой форме)
Хм, в 113 есть тир, туда приходят на межшкольные соревнования, а когда я училась, то мы ходили в какое— то пту
В 76 школе был тир, ходили как со школой, так и с отцом от завода, ни кто слова не говорил.