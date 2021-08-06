"Средневековье": призёр Олимпиады в Токио пожаловался на условия тренировок в Бийске

Дважды призёр Олимпийских игр в стрельбе Сергей Каменский, выступающий за Алтайский край, раскритиковал условия тренировок в родном Бийске. По словам спортсмена, заниматься в местном стрелковом клубе невыносимо. Условия напоминают ему средневековье. Каменский надеется, что после успешного выступления на Олимпиаде чиновники обратят на проблему внимание и отремонтируют помещение.

"До недавнего времени у нас было ещё хуже – было средневековье, потом дали новый тир. Это Алтай, город Бийск. Открыли его в подвале школы, но условия там очень приемлемые. Теперь бы его ещё оборудовать более современными установками. Стрелковый спорт затратен в плане экипировки и оружия. Я надеюсь, что-нибудь нашему тиру перепадёт. Надеюсь, что наши медали поспособствуют этому", – сказал Каменский в интервью "Р-спорт".

По словам спортсмена, ему приходилось стрелять даже по бумажным мишеням. Некоторые установки он сам находил для тира.

"Они мне-то не нужны, пусть это будет для детей, помогать им в тренировках. Электронные установки облегчают тренировочный процесс", – добавил Каменский.

На Олимпиаде в Токио алтайский спортсмен выиграл две медали. Он стал вторым в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров. Ему совсем немного не хватило до победы. Каменский лидировал вместе с китайцем Чжангом, выходил несколько раз вперёд, отыгрывал отрыв от него, но в концовке всё же стрелял не так стабильно. При этом Сергей установил личный рекорд.

Также спортсмен в паре с Юлией Каримовой взял бронзу в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Сергей Каменский выигрывал серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Таким образом, в копилке стрелка из наукограда уже три медали на Олимпийских играх в карьере.

В ближайшее время Сергей Каменский должен вернуться в Алтайский край, где его наверняка ждёт торжественный приём.