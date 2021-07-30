Сибирячка с рекордом завоевала второе золото Олимпиады в стрельбе

Омская спортсменка Виталина Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой, завоевав вторую золотую медаль на Играх – 2020 в Токио.

Сибирячка стала лучшей в пулевой стрельбе с 25 метров и обновила олимпийский рекорд, набрав 38 очков. Второе место заняла кореянка Ким Мин-Джун, третье – китаянка Сяо Цзяжуйсюань.

Теперь в активе сборной России 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. С этим результатом россияне занимают четвёртое место в общем медальном зачёте. На первой строчке расположилась сборная Китая, на второй – Япония, на третьей – США.

Напомним, Бацарашкина завоевала первую золотую медаль сборной России на Олимпийских играх в Токио. Это первое золото российских стрелков за 17 лет. Бацарашкина стала лучшей в стрельбе из пистолета, установив олимпийский рекорд

Позднее она пополнила свою копилку медалей на Олимпиаде-2020 в Токио, завоевав серебро с Артёмом Черноусовым в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.