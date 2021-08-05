Алтайские спортсмены закончили выступать в Токио: Андреева выбыла в полуфинале каноэ

Ирина Андреева, выступающая за Алтайский край, в полуфинале каноэ-одиночек на 200 метров выбыла из борьбы за медали. В своём заезде она заняла седьмое место, хотя необходимо было попасть в четвёрку. В итоге Ирина выступила в финале "В", где спортсменки оспорят с 9 по 16 места.
При этом продолжила борьбу за место на олимпийском пьедестале другая представительница России – Олеся Ромасенко, которая заняла в своём полуфинале второе место. В финале Олеся Ромасенко стала только седьмой. Золото – у США. Бронза – у украинки Людмилы Лузан.
Таким образом, алтайские спортсмены завершили выступление на Олимпиаде за медали. Единственный представитель региона, оставшийся на играх, – Илья Куркаев. В составе сборной России по волейболу 5 августа в четвертьфинале его ждёт матч с Бразилией.
Другой алтайский спортсмен – Сергей Шубенков – из-за травмы снялся с Олимпиады. Историю его выступлений на Играх можно вспомнить здесь. Бийский стрелок Сергей Каменский, наоборот, довольно триумфально завершил выступление. Из Токио спортсмен привёз две медали: бронзу и серебро.
Комментарии
Поподробнее про эту женщину с веслом, по версии Википедии предоставляющую г. Москва
Родилась в Алтайском крае?
Воспитанница местной спорт школы?
Тренируется на территории Алтайского края?
Поправьте. Сергей Каменский привез бронзу и серебро.
Илья Куркаев, уже продул бразильцам
Но в настоящее время он ни какого отношения не имеет к краю
"Единственный представитель региона, оставшийся на играх, – Илья Куркаев. В составе сборной России по волейболу 5 августа в четвертьфинале его ждёт матч с Бразилией."
Как АМИК далек от олимпиада. В четверьфинале с Бразилией играла женская сборная.
5 августа мужская сборная играла с Бразилией в ПОЛУФИНАЛЕ, и выиграла по сетам 3:1
И кроме того, его имя Ильяс Магамедович Куркаев