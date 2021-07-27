Сибирячка принесла России ещё одну медаль в стрельбе на Олимпиаде

Омичка Виталина Бацарашкина пополнила свою копилку медалей на Олимпиаде-2020 в Токио, завоевав серебро с Артёмом Черноусовым в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте .

В финале они уступили китайскому дуэту Пан Вэй с Цзян Жансинь со счётом 14:16. Бронзу взяли представители Украины Елена Костевич и Олег Омельчук.

В медальном зачёте у России теперь пять золотых, семь серебряных и три бронзовых медали. Это позволяет стране находиться на четвёртой строчке. Лидируют США, Япония и Китай.

Напомним, Виталина Бацарашкина завоевала первую золотую медаль сборной России на Олимпийских играх в Токио. Это первое золото российских стрелков за 17 лет. Бацарашкина стала лучшей в стрельбе из пистолета, установив олимпийский рекорд.