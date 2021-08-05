Шубенков на Олимпиадах – грусть: в Рио не попал из-за бана, а в Токио снялся из-за травмы

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков не принял участия в квалификационных забегах на Олимпиаде в Токио на 110 метров с барьерами. Во время разминки, за несколько минут до стартов, Шубенков почувствовал боль в ахилле левой ноги. До последнего о снятии не знал никто – даже в соцсетях Олимпийского комитета России анонсировали главный старт дня в российской лёгкой атлетике. Однако позже выяснилось, что небольшую травму спортсмен получил ещё накануне вылета в Токио. Врачи пытались сделать всё возможное, чтобы Сергей выступил, но атлет только усугубил травму на разминке. Сейчас барьерист возвращается в Москву, где его ждёт обследование и, возможно, операция на ахилле. Таким образом, Сергей Шубенков пропускает вторую Олимпиаду подряд. В 2024-м, когда Игры будут проводить в Париже, атлету исполнится уже 33 года, а в таком возрасте сложно рассчитывать на высокие результаты. Для Шубенкова медаль (особенно золотая) на Играх была всегда мечтой. Вспоминаем историю взаимоотношений легкоатлета с Олимпиадами. Там одна сплошная грусть.
Лондон-2012: вылетел в полуфинале
Впервые молодой спортсмен из Барнаула всерьёз стал заявлять о себе как о перспективном атлете в 2009 году, когда сенсационно стал вторым на чемпионате Европы среди юниоров. Хотя для журналистов успехи барьериста не были неожиданностью: мама Сергея, Наталья Шубенкова, – известная советская легкоатлетка, мастер спорта СССР международного класса, вице-чемпионка Европы 1986 года. С самого детства сын знал, что пойдёт по её стопам и будет профессиональным спортсменом. Сергей попал в правильные руки: занимался у тренера Сергея Клевцова, который воспитал не одного чемпиона.
В 2011 году Шубенков отправился на свой первый взрослый чемпионат мира и не смог навязать борьбу более опытным соперникам. Через год барьерист выиграл чемпионат Европы в Хельсинки, показав выдающийся результат – 13,16 секунды. Было понятно, что Сергей поедет на Олимпиаду в Лондон в составе сборной России. Тогда – ещё до допингового скандала (когда несколько атлетов поймали на употреблении запрещённых препаратов, но санкции коснулись всех спортсменов) – наша команда привезла на Игры большой десант легкоатлетов. Однако в Лондоне у ещё юного Шубенкова не получилось показать хороший результат, и он бесславно вылетел в полуфинале. Сам спортсмен спокойно отнёсся к этому. Было понятно, что самые важные соревнования в жизни ещё впереди.
Рио-де-Жанейро-2016: бан из-за допингового скандала
Следующие несколько лет были лучшими в карьере алтайского атлета. На чемпионате мира 2013 года в Москве Шубенков взял бронзовую медаль, уступив именитым американцам Дэвиду Оливеру и Райану Уилсону. В 2014-м он снова победил на чемпионате Европы, а в 2015-м в Пекине поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта на мировом первенстве. Сергей выиграл с рекордом России – 12,98 секунды.
Это был выдающийся результат. Шубенков стал самым быстрым белокожим человеком в мире. Спонсоры, чаще всего производители спортивной одежды, заключали с барьеристом многомиллионные контракты. Западные СМИ писали огромные статьи, как красивый стройный мальчик из далёкого Барнаула стал звездой мирового спорта. Сам Сергей вёл себя скромно: не отказывал алтайским журналистам в интервью, жил в Барнауле и не собирался переезжать в другой город. Хотя в Алтайском крае спортсмену практически негде было тренироваться. Звезда мировой лёгкой атлетики, которого включали в список 10 лучших спортсменов планеты, был вынужден перепрыгивать барьеры в полуразваленном манеже школы Олимпийского резерва, где во время дождя протекала крыша. Но Сергей терпел невыносимые условия и готовился к участию в Олимпиаде в Рио, где он был бы одним из главных фаворитов в борьбе за золото.
Однако в 2016 году из-за допингового скандала с участием нашей сборной Шубенкова в числе других российских легкоатлетов (в том числе Елену Исинбаеву) отстранили от участия в Олимпийских играх и других международных соревнованиях. Для спортсмена ситуация была крайне обидной, поскольку перед турниром он, по собственным словам, набрал лучшую форму в карьере. Самое интересное, что маму барьериста, Наталью Шубенкову, в 1984 году не пустили на Олимпиаду в Лос-Анджелес из-за холодной войны между СССР и США. Скорее всего, она бы там точно завоевала одну из медалей. Наталья всё-таки выступила на Играх-1988 в Сеуле, но заняла обидное четвёртое место.
На европейском первенстве 2017 года в Лондоне, выступая в качестве нейтрального спортсмена, Сергей завоевал серебро с результатом 13,14 секунды, проиграв 0,1 секунды мощному Омару Маклауду. На чемпионате Европы 2018 года в Берлине он проиграл только французу Паскалю Мартино-Лагарду – и то только после фотофиниша.
Токио-2020: перенос игр на год и травма
В статусе нейтрального спортсмена, без гимна и флага, алтайский спортсмен продолжал показывать хорошие результаты. В интервью СМИ Сергей рассказывал, что рассчитывает в 2020 году побороться за медали. Тренер выстроил подготовку так, чтобы к Олимпиаде в Токио атлет подошёл в хорошей форме. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Для 30-летнего спортсмена, особенно в барьерах, где нужна скорость и резкость, это уменьшало шансы на золото.
В начале 2021-го в прессе появились сообщения, что в пробе Сергея Шубенкова обнаружили запрещённые препараты. Спортсмен отрицал свою причастность к употреблению допинга, но из-за закрытости рассмотрения дела не мог обнародовать детали. 21 июня 2021 года с Сергея были сняты все обвинения, и он смог прояснить ситуацию – Шубенков, находясь у себя на кухне, измельчал таблетки для трёхмесячного сына. Данный препарат входит в список запрещённых WADA. Мельчайшие частицы остались на столе и на руках Сергея и стали причиной положительного допинг-теста.
Получив возможность участвовать в Олимпиаде, пусть и в качестве нейтрального спортсмена, Сергей начал готовится к соревнованиям. В начале лета на командном чемпионате России он впервые получил травму, рецидив которой и случился в Токио-2020.
"Травму получил на тренировке – зацепил ногой за барьер, завернул её и неудачно приземлился. Бежать можно, но беговую работу на тренировках я делать не мог. Приходил, покачался на тренажере. На результат это, конечно, повлияло", – рассказывал Шубенков.
Однако уже в Токио, за несколько минут до квалификационного забега, на тренировке наш спортсмен рванул ахилл.
"Ничего хорошего, это отстой. Разочарование – самое главное, что я почувствовал, всё остальное неважно", – сказал спортсмен.
В 2024 году, когда в Париже будет следующая Олимпиада, Сергею Шубенкову будет уже 33 года.
Комментарии
олимпийскую медаль завоевал Сергей Каменский, а кучу статей написали про Сергея Шубенкова.
Вот тоже стало любопытно - а чего это его так много стало?
В депутаты готовится?
Жалко парня! А вы злые!!!
Из серии:
Почему поставили памятник Пушкину?
Ведь попал-то Донтес...?
Плющ намбер ту.
Если все время "грусть" может он перестанет занимать чужое место в сборной.
И дело не в злости - выступает тот кто смог пролезть, а не тот кто может показать результаты
Какое чужое - ваше что ли?
Что они все туда прутся. Если прекрасно знают что будут сниматься (плющенка, шуба)?
Героев корчат?
Травмы получены хрен знает когда
5.08.2021 08:30
Гость
Жалко парня! А вы злые!!!
Понтов много у жалостливого
Мощнейший наезд на российскую лёгкую атлетику не коснулся нескольких спортсменов, которым благосклонно разрешили выступать в "нейтральном статусе", суть предать Родину. Наблюдается провидение, приведшее к травмам клишиных-шубенковых.
5.08.2021 08:53
- гость -
Сами Вы ДОн. Даже дерьма на вентилятор грамотно вбросить не можете, жертвы ЕГЭ.
5.08.2021 09:19
- гость -
Вам бы врача хорошего поискать, а то ведь осень впереди
5.08.2021 09:19
- гость -
Наезд был на государственную систему мошенничества. Российская легкая атлетика стала жертвой некомпетентности путинских чиновников. Не надо тут Родиной прикрываться. Жулики и воры это не родина. Это они предатели. Они предали как собственную страну так и этих спортсменов. Тем, кому "благосклонно разрешили" выступать, просто не бегали по говно-ток-шоу на федеральных каналах и не выли о враждебной Запада, а доказывали свою правоту.
Шубенков совершил ошибку, что остался в РФ. Тоже видать в голове много совкового шлака.
Судя по его жизнерадостному интервью, он не очень расстроился.
Абориген прав 1000 раз.
Мямлил вчера по Матчу.
Стрёмно тебе Серёжа.
достоин медали "За волю к победе!"
5.08.2021 10:05
АБОРИГЕН
Какие путинские чиновники??? Где вы их видите?!
Путинскими они будут тогда когда хотя бы раз в год будут выходить к народу и отвечать на вопросы в режиме он-лайн 4 часа подряд. А потом решать эти вопросы.
Не Путин воспитывает предателей а либерастически-прозападная система установленная еще с позднего СССР. Влад наоборот присаживает таких, что видно по динамике посадок и должностям.
"Самое интересное, что маму барьериста, Наталью Шубенкову, в 1984 году не пустили на Олимпиаду в Лос-Анджелес"
Что значит не пустили, Союз в принципе отказался и никто не поехал.
полная безответственность и неуважение к болельщикам
Сергей Каменский - наш герой! Шубенков ему в подметки не годиться с порванным Ахиллом! Это ж надо было умудриться за пару мин до выступления порвать его... рукалицо.... на пенсию с позором
Кому сейчас в принципе нужна эта Олимпиада? Что она может значить для обычных людей, поглощённых финансовыми и прочими заботами. Только отвлечь от грусти и протеста? Кому-то нетерпелось распилить денежки (и это не только про наших деятелей). Надо же, какая печаль - артисты и спортсмены сидели в пандемию без денег, вот и устроили никому не нужное сборище.
Смотрю на Сергея Шубенкова и горжусь им. Как спокойно и по существу он объясняет ситуацию, без трагизма и оправданий. Хочется верить, что он ещё не один раз порадует нас победами мирового уровня. А скулящим и ищущим крайнего хочется сказать - учитесь у Шубенкова его силе духа, оптимизму и умению держать удар. Удачи и здоровья тебе, Сергей Шубенков!
5.08.2021 11:55
Сибиряк.
Шубенков, перелогинься