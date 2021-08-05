Шубенков на Олимпиадах – грусть: в Рио не попал из-за бана, а в Токио снялся из-за травмы

Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков не принял участия в квалификационных забегах на Олимпиаде в Токио на 110 метров с барьерами. Во время разминки, за несколько минут до стартов, Шубенков почувствовал боль в ахилле левой ноги. До последнего о снятии не знал никто – даже в соцсетях Олимпийского комитета России анонсировали главный старт дня в российской лёгкой атлетике. Однако позже выяснилось, что небольшую травму спортсмен получил ещё накануне вылета в Токио. Врачи пытались сделать всё возможное, чтобы Сергей выступил, но атлет только усугубил травму на разминке. Сейчас барьерист возвращается в Москву, где его ждёт обследование и, возможно, операция на ахилле. Таким образом, Сергей Шубенков пропускает вторую Олимпиаду подряд. В 2024-м, когда Игры будут проводить в Париже, атлету исполнится уже 33 года, а в таком возрасте сложно рассчитывать на высокие результаты. Для Шубенкова медаль (особенно золотая) на Играх была всегда мечтой. Вспоминаем историю взаимоотношений легкоатлета с Олимпиадами. Там одна сплошная грусть.

Лондон-2012: вылетел в полуфинале

Впервые молодой спортсмен из Барнаула всерьёз стал заявлять о себе как о перспективном атлете в 2009 году, когда сенсационно стал вторым на чемпионате Европы среди юниоров. Хотя для журналистов успехи барьериста не были неожиданностью: мама Сергея, Наталья Шубенкова, – известная советская легкоатлетка, мастер спорта СССР международного класса, вице-чемпионка Европы 1986 года. С самого детства сын знал, что пойдёт по её стопам и будет профессиональным спортсменом. Сергей попал в правильные руки: занимался у тренера Сергея Клевцова, который воспитал не одного чемпиона.

В 2011 году Шубенков отправился на свой первый взрослый чемпионат мира и не смог навязать борьбу более опытным соперникам. Через год барьерист выиграл чемпионат Европы в Хельсинки, показав выдающийся результат – 13,16 секунды. Было понятно, что Сергей поедет на Олимпиаду в Лондон в составе сборной России. Тогда – ещё до допингового скандала (когда несколько атлетов поймали на употреблении запрещённых препаратов, но санкции коснулись всех спортсменов) – наша команда привезла на Игры большой десант легкоатлетов. Однако в Лондоне у ещё юного Шубенкова не получилось показать хороший результат, и он бесславно вылетел в полуфинале. Сам спортсмен спокойно отнёсся к этому. Было понятно, что самые важные соревнования в жизни ещё впереди.

Рио-де-Жанейро-2016: бан из-за допингового скандала

Следующие несколько лет были лучшими в карьере алтайского атлета. На чемпионате мира 2013 года в Москве Шубенков взял бронзовую медаль, уступив именитым американцам Дэвиду Оливеру и Райану Уилсону. В 2014-м он снова победил на чемпионате Европы, а в 2015-м в Пекине поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта на мировом первенстве. Сергей выиграл с рекордом России – 12,98 секунды.

Это был выдающийся результат. Шубенков стал самым быстрым белокожим человеком в мире. Спонсоры, чаще всего производители спортивной одежды, заключали с барьеристом многомиллионные контракты. Западные СМИ писали огромные статьи, как красивый стройный мальчик из далёкого Барнаула стал звездой мирового спорта. Сам Сергей вёл себя скромно: не отказывал алтайским журналистам в интервью, жил в Барнауле и не собирался переезжать в другой город. Хотя в Алтайском крае спортсмену практически негде было тренироваться. Звезда мировой лёгкой атлетики, которого включали в список 10 лучших спортсменов планеты, был вынужден перепрыгивать барьеры в полуразваленном манеже школы Олимпийского резерва, где во время дождя протекала крыша. Но Сергей терпел невыносимые условия и готовился к участию в Олимпиаде в Рио, где он был бы одним из главных фаворитов в борьбе за золото.

Однако в 2016 году из-за допингового скандала с участием нашей сборной Шубенкова в числе других российских легкоатлетов (в том числе Елену Исинбаеву) отстранили от участия в Олимпийских играх и других международных соревнованиях. Для спортсмена ситуация была крайне обидной, поскольку перед турниром он, по собственным словам, набрал лучшую форму в карьере. Самое интересное, что маму барьериста, Наталью Шубенкову, в 1984 году не пустили на Олимпиаду в Лос-Анджелес из-за холодной войны между СССР и США. Скорее всего, она бы там точно завоевала одну из медалей. Наталья всё-таки выступила на Играх-1988 в Сеуле, но заняла обидное четвёртое место.

На европейском первенстве 2017 года в Лондоне, выступая в качестве нейтрального спортсмена, Сергей завоевал серебро с результатом 13,14 секунды, проиграв 0,1 секунды мощному Омару Маклауду. На чемпионате Европы 2018 года в Берлине он проиграл только французу Паскалю Мартино-Лагарду – и то только после фотофиниша.

Токио-2020: перенос игр на год и травма

В статусе нейтрального спортсмена, без гимна и флага, алтайский спортсмен продолжал показывать хорошие результаты. В интервью СМИ Сергей рассказывал, что рассчитывает в 2020 году побороться за медали. Тренер выстроил подготовку так, чтобы к Олимпиаде в Токио атлет подошёл в хорошей форме. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Для 30-летнего спортсмена, особенно в барьерах, где нужна скорость и резкость, это уменьшало шансы на золото.

В начале 2021-го в прессе появились сообщения, что в пробе Сергея Шубенкова обнаружили запрещённые препараты. Спортсмен отрицал свою причастность к употреблению допинга, но из-за закрытости рассмотрения дела не мог обнародовать детали. 21 июня 2021 года с Сергея были сняты все обвинения, и он смог прояснить ситуацию – Шубенков, находясь у себя на кухне, измельчал таблетки для трёхмесячного сына. Данный препарат входит в список запрещённых WADA. Мельчайшие частицы остались на столе и на руках Сергея и стали причиной положительного допинг-теста.

Получив возможность участвовать в Олимпиаде, пусть и в качестве нейтрального спортсмена, Сергей начал готовится к соревнованиям. В начале лета на командном чемпионате России он впервые получил травму, рецидив которой и случился в Токио-2020.

"Травму получил на тренировке – зацепил ногой за барьер, завернул её и неудачно приземлился. Бежать можно, но беговую работу на тренировках я делать не мог. Приходил, покачался на тренажере. На результат это, конечно, повлияло", – рассказывал Шубенков.

Однако уже в Токио, за несколько минут до квалификационного забега, на тренировке наш спортсмен рванул ахилл.

"Ничего хорошего, это отстой. Разочарование – самое главное, что я почувствовал, всё остальное неважно", – сказал спортсмен.

В 2024 году, когда в Париже будет следующая Олимпиада, Сергею Шубенкову будет уже 33 года.



