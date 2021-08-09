Заслуженный тренер России Игорь Каменский, который приходится отцом олимпийскому призёру в стрельбе Сергею Каменскому, считает, что материальная база алтайских стрелков устарела. Спортсмены нуждаются в электронных пневматических установках, современном оружии и обновлении экипировки, пишет "Толк". Ранее Сергей Каменский назвал условия для подготовки в родном для него Бийске средневековьем.
"Те пневматические установки, которые есть у нас, – это прошлый век. Сейчас все стреляют по электронным установкам типа "Аскор". Даже в России все соревнования, не говоря уже о чемпионатах Европы и мира, проводятся на этих установках. Но, конечно, они не дешёвые. Одна стоит 150-200 тысяч рублей. В идеале нам нужно 10 таких установок", – отмечает Игорь Каменский.
При этом условия для бийских стрелков постепенно улучшаются. Сейчас они занимаются в подвале гимназии № 2. До этого у них таких условий не было никогда, подчёркивает Каменский-старший. "Единственный недостаток – недавно делали промывку сетей, пустили воду под высоким давлением. Где-то были забиты колодцы, и вся вода пошла к нам. Неделю всё убирали, несмотря на то, что были в отпуске. Мы и до сих пор разгребаем последствия. Этот инцидент нас шокировал. Где гарантия, что это не повторится", – рассуждает тренер.
По его словам, бийские стрелки используют на тренировках старое оружие, образца 1990-х годов. Обновление идёт, но очень медленно. Так, в позапрошлом году взяли две винтовки и два пистолета. Помогли региональное Министерство спорта и Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края. На эти цели выделили порядка 300 тысяч рублей. Но этого недостаточно.
Также есть дефицит и спортивных костюмов, пока их всего три. Ими пользуются только те спортсмены, которые входят в сборную края. "Для начинающих костюмчики крайне изношены. Конечно, тоже надо обновлять. Исходим из того, что есть. Новый костюм стоит в пределах 80 тысяч рублей, – говорит Игорь Каменский. – Родители, у которых есть возможность, делают добровольные пожертвования, иначе мы просто не сможем существовать".
В прошлом учебном году в Бийске регулярно занимались стрельбой 60-70 человек.
Комментарии
Не благодаря, а вопреки.
Зато гребной канал отгрохали не имея ни одного барнаульского чемпиона, кроме Костенко
А что власти не готовы помочь развитию спорта в крае???
только земли приватизировать в кризис, да лес продавать способны?
Спортсмены нуждаются в электронных пневматических установках, современном оружии и обновлении экипировки
Даже страшно представить, как наши будут стрелять, если все это у них будет. У американцев, англичан, немцев и французов это все есть, а толку нет, проиграли китайцу и нашему алтайцу
тяжело в ученье - легко в бою)
9.08.2021 11:08
гiсть
тяжело в ученье, ещё тяжелей в бою.
При использовании электронных пневматических установок пули будут ложиться кучнее )
Он просто не патриот. Настоящий патриот должен любить свою родину и принимать такой какой она есть. И разумеется не критиковать.
Если бы он промолчал - был бы просто не патриотом. Он посмел критиковать - думаю, что он просто русофоб и продался американцам.
Езжай в свой пиндостан. Тьфу на тебя.
9.08.2021 10:54
- гость -
Это другой Костенко
Бизнесмены, подключитесь! Помогите бийским спортсменам с помещением и инвентарём!
Победы олимпийцев - это не заслуга страны, а заслуга только спортсменов!!!!
Странно как то. Ну получает же призовые за соревнования, так пусть и покупает оборудование. Шубенков вон то же требовал манеж построить.
Победы олимпийцев - это не заслуга страны, а заслуга только спортсменов!!!!
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то есть в принципе государство с чистой совестью может прекратить любое финансирование)
Виктор, а бизнесменам то зачем это нужно? пусть комментаторы скидываются, если хотят. и блогеры. в интернете хорошие деньги крутятся, блогерам на этой теме можно хайп словить
и не надо делать тут из спортсмена, за его критику какого-то оппозиционера. правильно делает. наверное, как всегда, деньги выделяются, но расходуются не там)))
можно чиновников и силовиков сократить, а освободившиеся деньги направить на развитие спорта и культуры...но если это и случиться, то не при этой власти
И спортсмены и трнеры получают за победу в олимпиаде и чемпионате мира очень хорошие призовые. Не каждая страна так платит и обеспечивает медмцинское сопровождение. я не спортсмен, но знаю что в америках все тренировки за свой счет....
Мне вот интересно. А что мешало прийти к Ракшину и сказать, мол давай ты нас будешь спонсировать а мы себя с ног до головы покроем наклейками Мария-Ра? Воду будем пить твою на камеру и прочее.
9.08.2021 12:11
АБОРИГЕН
А Ракшину это надо-Каменский в наклейках? Или к нему мало ходят поклянчить?
9.08.2021 12:27
Гость
А какой предприниматель откажется от рекламы на международном уровне? Для него это копеечный вопрос.
Ну есть же люди, которым важны не только деньги, но и чувствовать себя Меценатом. Настоящий Меценат может и тайно помочь
Мария Ра потихоньку сдувается, это плохой спонсор
9.08.2021 13:53
гiсть
Да не важно, не мария ра так газпром.