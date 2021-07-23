Сборная России под нейтральным флагом прошла на открытии Олимпиады

Фото: скриншоты из трансляции

Национальная команда России приняла участие в шествии на открытии Олимпийских игр в Токио. Трансляцию церемонии показали по Первому каналу. Команда вышла под 77-м стартовым номером. Спортсмены выбрали красную одежду.

Знаменосцами российской сборной стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Из-за антидопинговых санкций они понесли не государственный флаг России, а белое полотнище с эмблемой Национального олимпийского комитета.

Напомним, четыре спортсмена из Алтайского края вошли в состав сборной России на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Изначально на место в сборной претендовали восемь человек из нашего региона, однако в итоге в состав команды попали легкоатлет Сергей Шубенков, каноистка Ирина Андреева, стрелок Сергей Каменский и волейболист Ильяс Куркаев.

Бийчанин Сергей Каменский представит Алтайский край и страну на Олимпийских играх в трёх дисциплинах: в личных и парных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м и личных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки из трёх положений.

Ирина Андреева выступит на Олимпиаде в лодке каноэ в личных соревнованиях на дистанции 200 м и в паре с Олесей Ромасенко из Краснодара на дистанции 500 м.

Сергей Шубенков побежит свою коронную дистанцию – 110 метров с барьерами. Волейболист Ильяс Куркаев выступит в составе национальной мужской сборной по волейболу.

Всего в списке Олимпийского комитета России для поездки в Токио значится 335 человек. В сборной России представлено 49 регионов из 85. Больше всего атлетов из Москвы и Санкт-Петербурга – 91 и 33 соответственно. В топ-10 есть также Московская область, Татарстан, Краснодарский край, Ростовская, Свердловская и Самарская области.