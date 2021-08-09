Какое место заняла Россия на летней Олимпиаде. Инфографика

Накануне, 8 августа, в Токио завершились летние Олимпийские игры. Российские спортсмены выступили значительно лучше, чем в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Как по общему числу наград – 71 против 55, так и по золоту – 20 вместо 19. Тем не менее в общекомандном зачёте РФ опустилась на одну строчку и пропустила вперёд сборные США, Китая, Японии и Великобритании. Пять лет назад в Бразилии мы были четвёртыми.

Какие виды спорта принесли россиянам больше всего наград, кто из отечественных спортсменов стал самым титулованным на этих Играх и как выступили представители Алтайского края – смотрите в инфографике amic.ru. Для увеличения картинки нажмите на неё.