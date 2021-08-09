Какое место заняла Россия на летней Олимпиаде. Инфографика

Накануне, 8 августа, в Токио завершились летние Олимпийские игры. Российские спортсмены выступили значительно лучше, чем в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Как по общему числу наград – 71 против 55, так и по золоту – 20 вместо 19. Тем не менее в общекомандном зачёте РФ опустилась на одну строчку и пропустила вперёд сборные США, Китая, Японии и Великобритании. Пять лет назад в Бразилии мы были четвёртыми.
Какие виды спорта принесли россиянам больше всего наград, кто из отечественных спортсменов стал самым титулованным на этих Играх и как выступили представители Алтайского края – смотрите в инфографике amic.ru. Для увеличения картинки нажмите на неё.
Комментарии
Надо пендосов на допинг проверить... Вот где массовая госпрограмма....
Не позорьтесь вы писаки с этой женщиной с веслом (Ирина Андреева)
Ни какого отношения к нашему краю она не имеет
Ей и ещё паре ветеранам гребле Перфильев жалование приплачивает за второй зачёт, отрывая деньги от местных спортсменов
А все эти "сбитые лётчики" согласно википедии выступают за г. Москва
Минимум 2 золотых, за девчёнок в художественной гимнастике, мы не досчитались. Остальное по существу.
Оно и понятно если наших в лёгкой атлетике почти представлено не было. мужской гандбол и водное поло тоже.
в маленькой Англии столько сильных спортсменов
Страна деградирует с каждой Олимпиадой все ниже и ниже
Команда Золото Серебро Бронза Всего Место
Объединённая команда
1992 45 38 29 112 1
Россия
1996 26 21 16 63 2
Россия
2000 32 28 29 89 2
Россия
2004 28 26 36 90 3
Россия
2008 24 13 23 60 3
Россия
2012 20 20 28 68 4
Россия
2016 19 17 20 56 4
ОКР
2020 20 28 23 71 5
маленькая англия покупает быстрых,шустрых и выносливых негров за границей.Когда негры стоят на пьедестале, играет гимн и поднимается флаг,англичан распирает гордость за свою страну англию.
9.08.2021 10:54
- гость -
британские пираты продолжают эксплуатировать негров, только теперь они их не продают в рабство, а покупают