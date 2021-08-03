"Столько вложил": Каменский после серебра в Токио сравнил себя с Децлом и Иисусом

Стрелок из Бийска Сергей Каменский, который 2 августа на второй Олимпиаде подряд завоевал серебряную медаль в стрельбе из винтовки из трёх положений с 10 метров, назвал эту награду одной из важнейших в карьере. Спортсмену из Алтайского края не хватило лишь 1,8 балла, чтобы завоевать долгожданное золото. Однако и вторым местом стрелок очень гордится. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч".

– Люди пишут в интернете, что вы похожи на Децла, – сказал корреспондент телеканала в микст-зоне стрелку Сергею Каменскому, взявшему только что серебряную медаль Олимпиады.

– Да? А мне говорят, что я похож на Иисуса. Да и возраст – 33 года, – ответил он.

По словам спортсмена, перед финалом он очень переживал. Волнение сказалось на первых выстрелах.

"Конечно, чувство двоякое. Потому что я превысил свой лучший результат. А оказалось, этого недостаточно для золота. Результаты с прошлой Олимпиады выросли не на голову, а сразу на две! И, к сожалению, одну голову я не перепрыгнул. Вот это немного обидно. Но в целом, конечно, жаль. А так я рад медали. Очень старался, ребята. Вы не поверите, сколько сил вложено в эту награду. В целом, я доволен, тренер – тоже. Все довольны. К сожалению, итогом этой работы стало только серебро", – сказал Сергей Каменский.

Напомним, алтайский спортсмен 2 августа завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в стрельбе из винтовки из трёх положений с 50 метров. Золото с мировым рекордом выиграл представитель Китая Чжан Чанхун, набравший 466 баллов. Каменский показал результат 464,2 балла. Третьим стал серб Миленко Себич (448,2).

Это уже вторая награда для алтайского спортсмена на Играх в Токио. Ранее в паре с Юлией Каримовой он взял бронзу в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Отметим, что Сергей Каменский выигрывал серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Таким образом, в копилке спортсмена из наукограда уже три медали на Олимпийских играх в карьере.