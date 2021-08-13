"Старое уходит": тренер Шубенкова связал травму атлета с отсутствием манежа в Барнауле

Главный тренер сборной Алтайского края по лёгкой атлетике, наставник Сергея Шубенкова Сергей Клевцов вновь пожаловался на отсутствие манежа для тренировок в Барнауле. Именно это стало одной из причин, что спортсмен не смог нормально подготовиться к Олимпиаде и травмировался. Вообще, по словам Клевцова, спортсменам сейчас тренироваться негде. Особенно зимой. А помимо Шубенкова, на Алтае растёт несколько новых звёзд в лёгкой атлетике.

"Ну не может лёгкая атлетика только летом существовать! Летом у нас в принципе есть где готовиться. Есть стадион "Лабиринт", есть "Динамо" теперь, можем на стадионе краевого училища олимпийского резерва заниматься. Мы и планировали готовиться к Олимпиаде здесь, в Барнауле, а не в Новогорске на последнем этапе, если бы не ковидные обстоятельства. Но зимой легкоатлетам готовиться в Алтайском крае негде! Манеж в техническом университете теперь не для нас. Для лёгкой атлетики за многие годы не то чтобы нового ничего в крае не построили, а старое уходит", – приводит слова Сергея Клевцова издание "Алтайский спорт".

По словам тренера, помимо Сергея Шубенкова, в регионе растёт несколько звезд в своих легкоатлетических дисциплинах: Полина Миллер, Савелий Савлуков и другие.

"Какую зиму мы уже без манежа, без соревнований, без нормальных тренировок! Этот вопрос стоит на повестке дня с десятью восклицательными знаками. Если он не будет решён, боюсь, что тенденция на спад, на потерю лёгкой атлетики сохранится и усилится", – добавил Клевцов.

Проблему с отсутствием манежа для лёгкой атлетики в Барнауле не могут решить уже много лет. Не помог даже визит на Алтай министра спорта России Олега Матыцина. Ещё несколько лет назад барьерист Сергей Шубенков просил об этом федеральные власти, но безуспешно. Сейчас спортсмену, который живёт в Барнауле, просто негде заниматься в городе. Виктор Томенко также продвигал идею строительства манежа на федеральном уровне. Компания "Газпром" даже обещала выделить миллиард на объект, но до конкретики так и не дошло. Сегодня лёгкая атлетика едва ли не один самых популярных видов в спорте в крае.

На Олимпиаде в Токио Сергей Шубенков получил травму и не выступил. Спортсмен несколько дней испытывал проблемы с ахиллом. Из-за этого ему пришлось отказаться от участия в квалификационных забегах на Олимпиаде в Токио на 110 метров с барьерами. Атлет уехал на обследование в Германию, где выяснилось, что операция в итоге не потребуется. Спортсмен выразил надежду на то, что реабилитация пройдёт хорошо и в скором времени он сможет вернуться к тренировкам.