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"Старое уходит": тренер Шубенкова связал травму атлета с отсутствием манежа в Барнауле

, ИА "Амител"
Спортсменам негде заниматься, а новый манеж стоит миллиард. У края денег нет. Печаль
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Главный тренер сборной Алтайского края по лёгкой атлетике, наставник Сергея Шубенкова Сергей Клевцов вновь пожаловался на отсутствие манежа для тренировок в Барнауле. Именно это стало одной из причин, что спортсмен не смог нормально подготовиться к Олимпиаде и травмировался. Вообще, по словам Клевцова, спортсменам сейчас тренироваться негде. Особенно зимой. А помимо Шубенкова, на Алтае растёт несколько новых звёзд в лёгкой атлетике.

"Ну не может лёгкая атлетика только летом существовать! Летом у нас в принципе есть где готовиться. Есть стадион "Лабиринт", есть "Динамо" теперь, можем на стадионе краевого училища олимпийского резерва заниматься. Мы и планировали готовиться к Олимпиаде здесь, в Барнауле, а не в Новогорске на последнем этапе, если бы не ковидные обстоятельства. Но зимой легкоатлетам готовиться в Алтайском крае негде! Манеж в техническом университете теперь не для нас. Для лёгкой атлетики за многие годы не то чтобы нового ничего в крае не построили, а старое уходит", – приводит слова Сергея Клевцова издание "Алтайский спорт".

По словам тренера, помимо Сергея Шубенкова, в регионе растёт несколько звезд в своих легкоатлетических дисциплинах: Полина Миллер, Савелий Савлуков и другие.

"Какую зиму мы уже без манежа, без соревнований, без нормальных тренировок! Этот вопрос стоит на повестке дня с десятью восклицательными знаками. Если он не будет решён, боюсь, что тенденция на спад, на потерю лёгкой атлетики сохранится и усилится", – добавил Клевцов. 

Проблему с отсутствием манежа для лёгкой атлетики в Барнауле не могут решить уже много лет. Не помог даже визит на Алтай министра спорта России Олега Матыцина. Ещё несколько лет назад барьерист Сергей Шубенков просил об этом федеральные власти, но безуспешно. Сейчас спортсмену, который живёт в Барнауле, просто негде заниматься в городе. Виктор Томенко также продвигал идею строительства манежа на федеральном уровне. Компания "Газпром" даже обещала выделить миллиард на объект, но до конкретики так и не дошло. Сегодня лёгкая атлетика едва ли не один самых популярных видов в спорте в крае.

На Олимпиаде в Токио Сергей Шубенков получил травму и не выступил. Спортсмен несколько дней испытывал проблемы с ахиллом. Из-за этого ему пришлось отказаться от участия в квалификационных забегах на Олимпиаде в Токио на 110 метров с барьерами. Атлет уехал на обследование в Германию, где выяснилось, что операция в итоге не потребуется. Спортсмен выразил надежду на то, что реабилитация пройдёт хорошо и в скором времени он сможет вернуться к тренировкам.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

13.08.2021 11:52
Виктор

А ведь была возможность в своё время у Политеха пойти навстречу спортсмену и внести свой вклад в его будущие победы...

13.08.2021 12:01
- гость -

Время, возраст.

13.08.2021 12:05
- гость -

Миллиард на тренировки не много ли? А есть ли смысл вообще? Сергей по годам уже скоро пенсионер спортивный, ему уже это не надо будет. А ввалить в будущих какой? У нас один из нищих краев, мы музеи то не в состоянии достроить. Да будем честными, все что мы можем, это притащить контейнер для того что бы там дополнительно хранить трупы от пандемии. Хотите тренироваться-ваш город не Барнаул.

13.08.2021 12:08
Алекс

Ну зато дворец для пинг-понга мы строим. Никаких мало-мальских успехов нет в тейбл-теннисных делах, но расходы туда идут просто несоизмеримые по сравнению с той же лёгкой атлетикой. надо подходить к вопросу с точки зрения кто и чего достиг в спорте, объективно. Показывают себя на международной арене стрелки, легкоатлеты, биатлонисты. Нет же мы будем поддерживать себя любимого. С греблей вообще вопрос отдельный, с её сбитыми летчиками.

13.08.2021 12:39
галина

жаль сергея. так хотелось его увидеть на Олимпиаде, да... в таких "неусловиях" еще появляются звездочки, Каменский тоже в подвалах тренируется....

13.08.2021 12:50
67

не понос, так золотуха!
Человек даже усилия не сделал, не проявил воли к победе.
Просто как школьник сказал "У меня вавка, я не пойду на физкультуру!"
а теперь все кругом виноваты.

13.08.2021 12:53
АБОРИГЕН

13.08.2021 12:50
67
Удобно тебе там с продавленного дивана квакать? За пивком то уже сбегал, поправил здоровье?

13.08.2021 12:58
Митенька ржевский

Интересно, а с какой стати должен Политех вкладываться в амбиции всего лишь одного бегуна с препятствиями? По мне так массовый спорт важнее.

13.08.2021 13:02
Гость

Гостю 12.58: согласна полностью. Тем более, поведение спортсмена какое-то мутное.

13.08.2021 13:05
это отстой

Мутят конкретно оба Сергея (и спортсмен и тренер). В конце июня в Чебоксарах Шубенков одержал победу в финальном забеге на чемпионате России. Показал результат 13,37 секунды. А ранее в полуфинале установил лучший результат сезона в Европе (13,24). Ведь смог же!
Про какие травмы вы говорите? Причем тут отсутствие манежа имени Шубенкова?

13.08.2021 13:07
Filin

А чего к универу или педу претензий нет? К школе какой-нибудь? Манеж для студентов для занятий. У спортсменов есть свое министерство, что к нему не обращаетесь?

13.08.2021 13:50
- гость -

установил лучший результат сезона в Европе (13,24)
------------
В финале Олимпиады лучший результат был 13.04, второй 13.06. Сергей бы провалил Олимпиаду, если бы выступил.

13.08.2021 13:52
- гость -

Там еще с допингом травили. Даже, если не выспался, то результат будет значительно хуже.

13.08.2021 14:49
- гость -

а что с операцией? Когда кулаки держать?

13.08.2021 15:42
АБОРИГЕН

13.08.2021 12:58
Митенька ржевский
А кто сказал что это вложения в одного бегуна? Тренер по моему ясно сказал что на Шубенкове свет клином не сошелся.

13.08.2021 15:54
- гость -

И так его не уважал, а после Олимпиады, вообще......... Типа плющенки.
Ножка заболела перед стартом )))

13.08.2021 16:48
- гость -

Езжайте в Новогорск и тренируйтесь. У меня отец ездил на учебу в Москву при СССР. 3 года дома не было. Приезжал осенью и на Новый год.

13.08.2021 17:02
- гость -


13.08.2021 15:54
- гость -
и подобные ему. Вы хоть раз в своей жизни бегали? Легко писать сидя на диване. Во первых с такой травмой хороший результат не покажешь, во вторых, если ахилл был травмирован, то этот забег с большой долей вероятности мог стать последним в его карьере. И ладно, если бы это был финал, но это квалификация , даже отобравшись в финал он вряд ли вышел бы на старт, вместо этого точно лег бы на операцию. А такие же специалисты во всех видах спорта все равно материли бы его.

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