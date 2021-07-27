Томенко поздравил алтайского стрелка Каменского с бронзой на Олимпиаде

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил стрелка из Бийска Сергея Каменского с бронзой на Олимпиаде в Токио. В паре с Юлией Каримовой наш земляк взял медали в миксте в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Это первая награда представителя Алтайского края на летней Олимпиаде 2020 года в Токио.

"Сергей уже второй раз принимает участие в Олимпиаде и всегда возвращается с победой. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро он завоевал серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки. От имени всех жителей края поздравляю Сергея! Желаю дальнейшей удачи в спортивных состязаниях! Отдельные слова благодарности заслуженному тренеру России и отцу Сергея – Игорю Владимировичу Каменскому, который воспитал и подготовил олимпийского чемпиона", – написал Виктор Томенко на своей странице в социальных сетях.

27 июля россияне в матче за бронзу победили представителей Южной Кореи Квон Ын Чи и Нам Тхэ Ён со счётом 17:9. Причём по ходу борьбы наша пара проигрывала 4:0.

У Сергея Каменского ещё будет шанс побороться за золото. 2 августа он поспорит за медали Олимпиады в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений. Это его коронная дисциплина.