Россиянка впервые за 17 лет выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала первую золотую медаль сборной России на Олимпийских играх в Токио. Это первое золото российских стрелков за 17 лет.

Бацарашкина стала лучшей в стрельбе из пистолета, установив олимпийский рекорд. Вторую строчку заняла болгарская спортсменка Антоанета Костадинова, а на третьей позиции оказалась китаянка Цзян Жансинь.

По итогам двух дней российские спортсмены заработали по одной медали каждого достоинства. С этим результатом сборная занимает четвёртое место в общекомандном медальном зачёте.

Напомним, что первую золотую медаль Олимпийских игр в Токио завоевала китаянка Цянь Ян.