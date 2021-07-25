Россиянка впервые за 17 лет выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала первую золотую медаль сборной России на Олимпийских играх в Токио. Это первое золото российских стрелков за 17 лет.
Бацарашкина стала лучшей в стрельбе из пистолета, установив олимпийский рекорд. Вторую строчку заняла болгарская спортсменка Антоанета Костадинова, а на третьей позиции оказалась китаянка Цзян Жансинь.
По итогам двух дней российские спортсмены заработали по одной медали каждого достоинства. С этим результатом сборная занимает четвёртое место в общекомандном медальном зачёте.
Напомним, что первую золотую медаль Олимпийских игр в Токио завоевала китаянка Цянь Ян.
Комментарии
А вот разрешили бы свободную продажу оружия, глядишь и люди бы стрелять научились и даже родину защищать.
Молодец Виталинка !
25.07.2021 14:50
Смитт и Вессон
Военная служба по контракту — ваш выбор!
А фото Виталины нельзя было поставить? Сейчас у нас нет Россия на груди
Пневматическое оружие находится в свободной продаже!!!