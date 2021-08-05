Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебро в Токио

Россиянка Анжелика Сидорова завоевала серебряную медаль в прыжках с шестом на Олимпиаде в Токио. Она взяла высоту 4,85 метра.

Золотым призёром стала американка Кэти Наджотт с результатом 4,90 метра. Третье место досталось британке Холли Брэдшоу, которая прыгнула на 4,85 м.

Для сборной России это первая медаль в лёгкой атлетике на Олимпийский играх в Токио и 58-я в целом.

Ранее алтайский барьерист Сергей Шубенков снялся с соревнований из-за травмы, которую он получил прямо на разминке перед стартом квалификационного забега. Как оказалось, у него случился надрыв ахилла. По словам спортсмена, хирургическое вмешательство ему не требуется, а восстановление займёт примерно два месяца.