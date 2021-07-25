Российские лучницы завоевали серебро на Олимпиаде в Токио

Женская сборная России по стрельбе из лука вышла в финал Олимпийских игр в Токио, но уступила сборной Южной Кореи. Спортсменки добавили серебряную медаль в общий командный зачёт.

Это золото стало девятым для южнокорейской сборной в женском турнире на Олимпийских играх. Бронзовая медаль досталась лучницам из сборной Германии.

Сейчас в активе россиян одна золотая, две серебряных и одна бронзовая медали. С этим результатом национальная команда находится на пятом месте в медальном зачёте.

Ранее сообщалось, что российская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала первую золотую медаль сборной России на Олимпийских играх в Токио. Это первое золото российских стрелков за 17 лет.