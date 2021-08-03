57 врачей скончались от коронавируса в Алтайском крае

С начала пандемии в Алтайском крае от коронавируса скончались 57 врачей. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Заразились в регионе 4040 сотрудников медицинских учреждений, а 3980 из них уже завершили лечение.
Ранее замглавного врача горбольницы № 5 Барнаула Оксана Артюшенко рассказала о том, что этим летом среди тяжелобольных пациентов ковидных госпиталей стало больше молодых людей.
Специалист не исключает, что коронавирус всё чаще будет поражать молодёжь, а вирусологи не исключают того, что рано или поздно от вируса начнут страдать дети.
По мнению Артюшенко, избежать дальнейшего распространения вируса поможет только вакцинация.
Комментарии
избежать дальнейшего распространения вируса поможет только вакцинация
Пока этого не заметно. Прошлым летом не было ни одного вакцинированного, а обстановка была не хуже. Если не лучше
С начала пандемии в Алтайском крае от коронавируса скончались 57 врачей
Продолжают умирать, как в прошлом году или по сравнению с прошлым годом меньше?
А продавцов сколько, к примеру? Всё познаётся в сравнении.
Врачи сами понятия не имеют, что такое иммунитет и как он связан с питанием.
Сами лечиться и выживать не умеют, и других массово на тот свет отправляют.
Всё, что сейчас остаётся - самолечение.
Но чтобы этим заниматься грамотно, надо самому изучать медицину и натуропатию, а способны на это лишь единицы.
показатель смертности от заразившихся врачей -1,4%, в целом по стране аналогичный показатель 2,5%. Все относительно, так как на общий показатель влияет большая доля пожилых, которых среди врачей не так много
избежать дальнейшего распространения вируса поможет только вакцинация.
Никак она не помогает вообще. Вакцина не спасает от заражения и соответственно самой болезни, а как человек перенесет эту болезнь зависит только от его собственного иммунитета. И если этот иммунитет ничем искусственным не ослаблен, то перенесет вполне нормально Поэтому сейчас так много заболевших привитых лежат вместе с не привитыми. И разница между ними только одна - наличие или отсутствие прививки.
Уж врачам ли этого не знать?
А продавцов сколько, к примеру? Всё познаётся в сравнении
Процент от общего количества продавцов в крае? Продавцов в крае наверное раз в 10 больше, чем врачей, значит и умереть должно раз в 10 больше, чтобы процент одинаковый был
А показатель смертности врачей от общего количества врачей? И такой же процент по другим профессиям есть? Например, за два года умерло 0,2 % от общего количества врачей, 0,1 % учителей, 0,05 % полицейских?
0,05 % полицейских
Вообще ни про одного полицейского не слышал
3.08.2021 12:53
- гость -
...Поэтому сейчас так много заболевших привитых лежат вместе с не привитыми.
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Ты нагло врёшь!
Назови, сколько именно привитых лежит сейчас в больницах Барнаула с коронавирусом и сколько не привитых.
Развелось вас, врунов и паникеров.
Вечная память людям,делающим такую работу связанную с опасностью для своей жизни.
И...диоты,которые пишут какие либо сравнения со статистикой и т.д. явно не далекого ума.
"Вообще ни про одного полицейского не слышал"
у нас в селе в прошлом году женщина-полицейский скончалась от ковида, ей 40 не было.
Коммерческая медицина, что тут скажешь. И сама уже начала страдать от неумения лечить и готовности только стричь бабло.
Настоящая медицина не может быть платной.
3.08.2021 13:19
- гость -
Брат мужа лежит в ковидном в Барнауле, в палате 6 человек, 4 привитых включая родственника, 2 не привитых. Инфа с его слов.
Но вам это бесполезно писать, все равно не поверите. Продолжайте верить в то, во что вам удобно и во что вам хочется верить.
А сколько было привитых из умерших врачей? Вроде бы их всех насильно прививали.
3.08.2021 13:57
- гость -
Вброс и вранье, родственницу недавно выписали, 5 местная палата, из 5 человек ни одного привитого. Родственница тоже прособиралась, все слушала всяких нытиков- антипрививочников, не привилась и сама загремела с ковидом. Теперь рада что выжила и в обяз будет прививаться, второй раз говорит не дай бог.
3.08.2021 14:35
- гость -
Пусть благодарит Бога, что не успела привиться, а то бы уже кони двинула с большой вероятностью.
3.08.2021 15:01
- гость -
Или вообще не заболела бы
Откуда столько злости?! Эти врачи чью-то жизнь спасали пока вы играли в бессмертных, бахвалились своей молодостью и неуязвимостью для болезни, заражая своих стариков. За этими цифрами погибших врачей жизни, семьи, лишившиеся родных...Хотите. чтобы вас уважали? Научитесь сначала уважать чужую жизнь!
3.08.2021 15:01
- гость -
Ну да, только сейчас она материт тех тупней, что ноют в инете про вред прививок и что она, глупая женщина их слушала и верила. Врачей жаль, у них и выбора то похоже не было, если бы была вакцина в начале пандемии - думаю они все привились бы и большинство если не все были бы живы.