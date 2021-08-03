57 врачей скончались от коронавируса в Алтайском крае

С начала пандемии в Алтайском крае от коронавируса скончались 57 врачей. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Заразились в регионе 4040 сотрудников медицинских учреждений, а 3980 из них уже завершили лечение.

Ранее замглавного врача горбольницы № 5 Барнаула Оксана Артюшенко рассказала о том, что этим летом среди тяжелобольных пациентов ковидных госпиталей стало больше молодых людей.

Специалист не исключает, что коронавирус всё чаще будет поражать молодёжь, а вирусологи не исключают того, что рано или поздно от вируса начнут страдать дети.

По мнению Артюшенко, избежать дальнейшего распространения вируса поможет только вакцинация.