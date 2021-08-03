Дойдёт и до детей. Алтайский врач рассказала, почему от ковида страдает всё больше молодых

Летом 2021 года среди тяжёлых больных в ковидных госпиталях Алтайского края стало гораздо больше молодых, рассказала замглавного врача горбольницы № 5 Барнаула Оксана Артюшенко. И это, по её словам, главная отличительная особенность третьей волны пандемии. Специалист допускает, что жертвы ковида будут "молодеть" и во время последующих вспышек заболевания. Вирусологи не исключают, что дойдёт и до детей.

По словам Артюшенко, осенью 2020 года коронавирус вёл себя совершенно иначе. Основным контингентом ковидных госпиталей тогда были пожилые люди, у которых есть сопутствующие хронические заболевания. Теперь всё поменялось: в ковидариях лечатся немало людей трудоспособного возраста, в том числе и очень молодых.

"Сейчас мы видим, что ковидом стали очень тяжело болеть молодые и фактически здоровые люди. Это, пожалуй, главная отличительная особенность третьей волны", – считает медик.

В "омоложении" коронавируса нет ничего удивительного, уверена Артюшенко. По её словам, этот сценарий и предсказывали эпидемиологи. Всё дело в том, что вирус активно ищет себе "другую нишу", поскольку пожилые в большинстве своём уже переболели или вакцинировались. Многие из них умерли от инфекции или вызванных ею осложнений.

Артюшенко опасается, что в дальнейшем тяжело переносить болезнь станут и дети. Такой вариант допускают и эпидемиологи.

"В дальнейшем предсказано смещение направления вируса в том числе и в сторону детей. Возможно, у них болезнь начнёт протекать более тяжело, с серьёзными осложнениями", – рассказала врач.

Избежать такого сценария, по мнению медика, поможет только вакцинация. Иммунная прослойка позволит локализовать вспышки заболеваемости. Вирус станет меньше мутировать и пандемия быстрее закончится, считает Артюшенко.

По данным оперштаба, на 2 августа 2021 года в Алтайском крае зафиксировано 274 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии коронавирусом заразилось 62 639 жителей региона, 4251 из них – дети. Умерло от инфекции (или с диагнозом COVID-19) 3998 человек – все взрослые.

В прививочной кампании против коронавируса тем временем принимают участие уже 499 144 жителей региона. 118 241 из них поставили только первый укол, а 380 491 прошли полный курс вакцинации. Ещё 419 человек в регионе уже успели ревакцинироваться.