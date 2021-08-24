В России за сутки выявили 18,8 тысячи случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 18 833 – до 6 785 374. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Московской области (+1125 человек за сутки), Москве (+1105) и Санкт-Петербурге (+600). В Алтайском крае выявили ещё 262 случая ковида.

Выздоровели за весь период 6 053 503 человека, в том числе 18 636 – за последние сутки.

Скончались ещё 794 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 177 614 летальных случаев.