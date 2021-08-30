В Минздраве объяснили, почему в Алтайском крае резко снизилось число тяжелобольных с COVID

В Минздраве Алтайского края объяснили резкое снижение тяжелобольных пациентов с коронавирусом в регионе. Как оказалось, это связано с изменённым подходом по ведению больных в таком состоянии, пишет "Толк" со ссылкой на сообщение ведомства.

Отметим, что число тяжелобольных в крае стремительно пошло на снижение с 23 по 24 августа. Тогда число тяжёлых пациентов сократилось с 823 до 655 человек. По состоянию на 29 августа число тяжелобольных в крае составляло уже 607 пациентов.

"Проведены видеоконсилиумы, пересмотрели пациентов с краевыми специалистами. Определились по степени тяжести по полученным результатам параклинических исследований", – объяснили изменение статистики в ведомстве.

Главный эпидемиолог края Ирина Переладова пояснила, что Минздрав по заданию министра начал следить за каждым пациентом и визуализировать его состояние тяжести. При этом официально решения по каждому из больных принимает комиссия врачей, а ход лечения можно менять только после проведённых анализов и исследований.

Кроме того, число тяжёлых больных в ковидных госпиталях края снизилось ещё и потому, что некоторых излечившихся от вируса пациентов переводят в обычные стационары, добавляет специалист.

"Человек незаразный, но требует лечения. Зачем ему занимать койку в ковидном госпитале? Вот так у нас люди после выходных и рассосались, кто куда. Кто-то умер, кто-то выздоровел, кого-то перевели в другое отделение или другой стационар. Это не должно быть экстраполировано, что они все разом выздоровели. Ничего подобного", – рассказала Переладова.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов высказался о своём отношении к попыткам других регионов переманить к себе на работу алтайских врачей.