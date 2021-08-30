В Минздраве объяснили, почему в Алтайском крае резко снизилось число тяжелобольных с COVID

В Минздраве Алтайского края объяснили резкое снижение тяжелобольных пациентов с коронавирусом в регионе. Как оказалось, это связано с изменённым подходом по ведению больных в таком состоянии, пишет "Толк" со ссылкой на сообщение ведомства.
Отметим, что число тяжелобольных в крае стремительно пошло на снижение с 23 по 24 августа. Тогда число тяжёлых пациентов сократилось с 823 до 655 человек. По состоянию на 29 августа число тяжелобольных в крае составляло уже 607 пациентов.
"Проведены видеоконсилиумы, пересмотрели пациентов с краевыми специалистами. Определились по степени тяжести по полученным результатам параклинических исследований", – объяснили изменение статистики в ведомстве.
Главный эпидемиолог края Ирина Переладова пояснила, что Минздрав по заданию министра начал следить за каждым пациентом и визуализировать его состояние тяжести. При этом официально решения по каждому из больных принимает комиссия врачей, а ход лечения можно менять только после проведённых анализов и исследований.
Кроме того, число тяжёлых больных в ковидных госпиталях края снизилось ещё и потому, что некоторых излечившихся от вируса пациентов переводят в обычные стационары, добавляет специалист.
"Человек незаразный, но требует лечения. Зачем ему занимать койку в ковидном госпитале? Вот так у нас люди после выходных и рассосались, кто куда. Кто-то умер, кто-то выздоровел, кого-то перевели в другое отделение или другой стационар. Это не должно быть экстраполировано, что они все разом выздоровели. Ничего подобного", – рассказала Переладова.
Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов высказался о своём отношении к попыткам других регионов переманить к себе на работу алтайских врачей.
Комментарии
"...рассосались кто куда, кто-то умер, кто-то выздоровел..."
Может быть Ирина все-таки пересмотрит свое умение излагать мысли по такому крайне больному для всех людей вопросу? Или для этого нужно чтобы у нее самой кто-нибудь "рассосался" из ковидного госпиталя не пережив вируса?
" Вот так у нас люди после выходных и рассосались, кто куда."
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То есть вот так лечат, быстро рассосались кто куда, и уменьшили нам статистику, так что ли? Как такие выражения вообще уместны от лица руководящего работника в администрации края?
Если бы приводили статистику смертей в разрезе районов по краю и больниц по городу, то сразу было бы видно где лечат, а где только вывозят
Понятно,короче,игра цифрами вовсю как шла,так и идёт.Как угодно власти,так и нарисуют статистику вот такие эпидемиологи и министры.Сейчас перед выборами одни цифры,после-резкий всплеск.
Видимо кто-то сверху заинтересовался наконец-то количеством тяжелых в АК по сравнению с другими регионами, и замаячила опасность получить по шапке. И вуаля, сразу цифры поползли вниз. А лечить, а не цифры пересматривать, пробовали?
Даже если это всё правда, выходит они по-своей глупости угробили кучу народа.
А оказывается подход можно было изменить за два дня.
Зря министру медаль не дали всё таки, можно теперь насильно, с помощью родственников пострадавших от его поофессионализма
Ну так понятно, у нас смертность сильно выше, чем в той же нсо . Люди другие? Или лечение чего-то не того?
30.08.2021 09:57
- гость -
Так выборы на носу, а у нас смертность по 20-25 человек в день. Вот и пересмотрели...
30.08.2021 09:52
- гость -
а это все, что они могут...к сожалению.
Похожее было и с отчетом врио Минобра... получила нагоняй, не так цифры озвучила...
даже не стесняются... неплохо бы было всю эту шайку-лейку "рассосать" по углам
Люди рассосались - это что-то новое в физиологии человека ))
Вы чувствуете тепло,вам дремотно...Доктор,где шрам?-А шрам рассосался.
30.08.2021 10:40
- гость -
Люди рассосались - это что-то новое в физиологии человека ))
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Последователи Чумака и Кашпировского
30.08.2021 10:54
Morena, ну а при чем здесь Чумак то?Люди рассасывались у Кашпировского, а у Чумака наоборот-заряжались.А так да, два сказочника.У одного живая вода, заряженная, у другого мертвая-рассосатая.
Всегда вот так, когда дело швах, меняй статистику (подходы) и будет тебе счастье. Дожили.
поумирали
Походя так о жизни и смерти...рассосались кто куда! Как же это цинично, госпожа Переладова. А мы все ждем, когда из края рассосутся такие вот чиновники, но что то присосались все не на шутку, во главе с норильским счетоводом
Выходит что целый год не лечили, а тут начали собирать консилиумы и за день 200 тяжелых вывели в нетяжелое состояние?
Ирина, когда кто-то из важных людей умрет, так и скажите его родным, что он рассосался
30.08.2021 11:19
- гость -
Именно!
Но они отнюдь не извиняются, за убитых непрофессионализмом людей.
А гордятся, типа вот мы через два года поняли, что что-то не так делаем.
Молодцы ска
Изменение подхода к интерпретации данных статистики не меняет состояние больных. Их количество фактически не изменилось, только теперь степень тяжести определяет не врач, который ведет больного и видит его на протяжении всей смены, а главный эпидемиолог и комиссия врачей , которые в лучшем случае судят по больничным картам, не осматривая больного в живую. До комиссии довели верхний порог количества тяжелых больных и они будут его придерживаться.
нормально...потом ЦИК также отчитается...электорат рассосался
Противно.
Почему за всю пандемию не рассосался ни один чиновник? Все выздоровели...может потому, что их сразу вели консилиумом и лечили?А не просто свалили в коридоре или там в палате. И кислород и лекарства у них были. И так постоянно, кому то вершки, а кто то рассасывается
Изменились критерии тяжести. Те, кто был тяжелобольным, по новым критериям стал средней тяжести. Как лечили, так и лечат. Все только для статистики.
т.е. ранее, в связи с применением неправильных протоколов, было значительно больше тяжелых больных [и смертей].
Кто виноват? У каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество!
Пора заводить "дело врачей"?
Или, лучше, "дело министерства"?
Просто раньше умирали тяжелобольные.
А теперь рассасываются больные средней тяжести.
Сосательные глаголы просто ближе видимо
Эта внештатная тетя нет-нет да выдает на амике глупость за глупостью, вряд ли она даже в медучилище была, скорее у малышевой по телевизору знаний набралась. Амик, кончайие цитировать профанов, неучей и просто дур.
Несколько лет назад обратили внимание на инвалидов с лозунгами об их заботе, реабилитации и т.д. В итоге поснимали с инвалидности массу людей.
Отчитались по итогами года, что вот, благодаря нашей заботе, количество инвалидов в крае уменьшилось. Все молодцы, все получили поощрения.