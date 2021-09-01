Россиян предупредили о вспышке коронавируса в России осенью

Уже в скором времени Россия может столкнуться с новой вспышкой коронавируса. Об этом заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Он отметил, что его "напрягает конец сентября – начало октября", поскольку в это время столкнутся сразу три фактора: грипп, ковид и возвращение людей из отпусков. Всё это может создать предпосылки для вспышки и тяжёлого течения болезни, считает специалист.

По его словам, людям придётся научиться существовать с коронавирусом. При этом единственный путь борьбы с ним – профилактика и вакцинация.

"Осенью многое будет зависеть от позиции граждан. Если она будет пассивная, то, очевидно, у нас опять будет работа и разворачивание дополнительных коек", – заявил Проценко в беседе с ura.ru.

За время пандемии в России выявили более 6,9 млн заболевших COVID-19, из них почти 6,2 млн пациентов вылечились, ещё 184 тысячи человек скончались.