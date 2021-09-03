В России выявили 18 856 новых случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 18 856 – до 6 975 174. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+1633 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+1437) и Московской области (+681). В Алтайском крае выявили ещё 245 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 6 236 738 человек, в том числе 18 690 – за последние сутки.

Скончались ещё 799 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 185 611 летальных случаев.