В Алтайском крае за сутки выявили 240 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 240 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 71 650, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+66 человек за сутки), Бийске (+18), Рубцовске (+15) и Новоалтайске (+11).

Выздоровели за весь период 54 420 человек, в том числе 184 – за последние сутки.

Скончались ещё 26 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4823 летальных случая.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 542 заражённых, из них 215 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 976 коек.