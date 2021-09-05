В Алтайском крае за сутки выявили 240 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 240 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 71 650, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+66 человек за сутки), Бийске (+18), Рубцовске (+15) и Новоалтайске (+11).
Выздоровели за весь период 54 420 человек, в том числе 184 – за последние сутки.
Скончались ещё 26 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 4823 летальных случая.
В тяжёлом состоянии сейчас находятся 542 заражённых, из них 215 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях Алтайского края свободны 976 коек.
Комментарии
Опять заболело больше, чем выздоровело
Какие тут голосовальни могут быть ?
С вновь заболевшими враньё, пцр делают мало, люди идут в частные клиники, а данные похоже в статистику не попадают. И районы не все охвачены.
В тяжёлом состоянии - 542 , 215 – на ИВЛ.
Смертность 25 чел. в сутки получается будет примерно в течении месяца.
Когда же смертность начнет уменьшаться?! Алтайский край в России на 4 месте по смертности от ковида после Краснодара, Чувашии и Тульской области.