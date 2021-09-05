Общее число заболевших ковидом в России превысило 7 млн человек

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 18 645 – до 7 012 599. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+1542 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+1357) и Московской области (+826). В Алтайском крае выявили ещё 240 случаев ковида.

Выздоровел за весь период 6 270 731 человек, в том числе 15 256 – за последние сутки.

Скончались ещё 793 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 187 200 летальных случаев.