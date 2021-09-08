Матвиенко заявила, что выборы в Госдуму не ухудшат ситуацию с COVID-19

Никакого влияния на ухудшение ситуации с COVID-19 выборы в Госдуму не принесут, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, она в этом "абсолютно уверена", пишет ТАСС.

Сенатор отметила, что при голосовании принимаются "все максимально необходимые меры, чтобы обезопасить избирателей даже от теоретически возможного заражения ковидом", а участие в нём с санитарно-эпидемиологической точки зрения совершенно безопасно.

"Три дня и появились, чтобы не было скопления в один день, чтобы люди могли в течение трех дней в любое удобное для них время проголосовать. Таким образом, мы рассредоточим людей, не будет скопления", – заключила она.

Напомним, 17-19 сентября в России пройдут выборы депутатов в Госдуму. В Алтайском крае в эти же сроки выберут ещё и депутатов регионального Заксобрания.

Всего за время пандемии в России выявили 7 млн заболевших COVID-19, из них 6,3 млн пациентов вылечились, 187 тысяч человек – скончались.