Барнаульцы жалуются на автомобилистов, которые паркуются в парках и на велодорожках

Жители Барнаула сообщили о двух фактах парковки автомобилей в неположенном месте за 18 сентября. Причиной возмущения жителей краевой столицы стал водитель, который проехал по дорожкам прогулочной аллеи на Георгия Исакова и припарковался на тротуаре, а также сразу двое автовладельцев, которые выбрали в качестве места парковки новую велодорожку на Павловском тракте.

О первом случае рассказали очевидцы в аккаунте barnaul.insta. Мужчина на отечественном авто проехался по скверу и остановился прямо напротив лавочек. Один из местных жителей написал, что такая ситуация – не редкость, особенно "ближе к улице Телефонной". В комментариях барнаульцы призвали автомобилистов не пренебрегать правилами, а жителей – наказывать хамоватых водителей, отправляя фотографии с номерами в ГИБДД.

Ещё один случай произошел на Павловском тракте, сообщили местные жители в паблике Barnaul22. Там на новой велодорожке припарковались сразу два водителя.

При этом некоторые барнаульцы выступают в защиту автомобилистов. Якобы жителям новостроек негде парковать свои автомобили, поскольку возле новых домов почти нет места.