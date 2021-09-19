Барнаульцы жалуются на автомобилистов, которые паркуются в парках и на велодорожках

Жители Барнаула сообщили о двух фактах парковки автомобилей в неположенном месте за 18 сентября. Причиной возмущения жителей краевой столицы стал водитель, который проехал по дорожкам прогулочной аллеи на Георгия Исакова и припарковался на тротуаре, а также сразу двое автовладельцев, которые выбрали в качестве места парковки новую велодорожку на Павловском тракте.
О первом случае рассказали очевидцы в аккаунте barnaul.insta. Мужчина на отечественном авто проехался по скверу и остановился прямо напротив лавочек. Один из местных жителей написал, что такая ситуация – не редкость, особенно "ближе к улице Телефонной". В комментариях барнаульцы призвали автомобилистов не пренебрегать правилами, а жителей – наказывать хамоватых водителей, отправляя фотографии с номерами в ГИБДД.
Ещё один случай произошел на Павловском тракте, сообщили местные жители в паблике Barnaul22. Там на новой велодорожке припарковались сразу два водителя.
При этом некоторые барнаульцы выступают в защиту автомобилистов. Якобы жителям новостроек негде парковать свои автомобили, поскольку возле новых домов почти нет места.
Комментарии
наверное быстро они там асфальт продавят, он же не рассчитан на автомобили
...периодически фото нарушителей в ГАИ отсылаю, а ответа нет - видать денежка занесена...
При этом некоторые барнаульцы выступают в защиту автомобилистов. Якобы жителям новостроек негде парковать свои автомобили, поскольку возле новых домов почти нет места.
А за это спасибо городским властям, продают земли под очень плотную застройку, деньги себе на премии, а вы живите как хотите. Владельцы стойфирм тоже тут жить не будут, в своих домах страшно и неудобно.
Первое фото - однозначно штраф надо, беседу. и мусор чтоб убирал с этой же аллеи по вечерам неделю. А вот по второму фото - проезжая часть. Ну нет ничего, что указывало бы. что это велодорожка
Потом пусть не жалуются на пробитые колеса.....
на самом деле и на последнем фото 2 помойки, которые стоят на тротуаре. если велодорожка не обозначена
Уже всем понятно, что мест для парковок не хватает. Походу кроме тех, кто уполномочен это решать
периодически фото нарушителей в ГАИ отсылаю
Куда в ГАИ? На ватсапп инспектору?
Булыжник оружие пролетариата.
вести застройку не оставляя мест для парковки. Жадность преступной власти не знает границ.