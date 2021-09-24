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Обожает сладкое, смотрит футбол и уезжает жить в Москву: интервью с новой "Мисс Барнаул"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Вячеслав Кондаков прогулялся по Ленинскому проспекту с главной красоткой города

Фото: Екатерина Смолихина

Увлекается футболом, сноубордом, учится в медицинском колледже, любит творчество Сергея Есенина, не сидит на диетах, а, наоборот, ест сладкое каждый день. Всё это о "Мисс Барнаула – 2021" Софье Осиян. 19-летняя девушка впервые приняла участие и победила в конкурсе красоты. Вот только становиться профессиональной моделью Софья не планирует. После окончания учёбы она намерена работать косметологом и параллельно получать высшее образование по специальности "психология". Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков прогулялся по проспекту Ленина с новой мисс Барнаула и узнал, почему она не хочет работать медиком, свободно ли сердце девушки и почему Софья планирует уехать жить в Москву.

Кстати, пока готовился материал, Софья уже переехала в столицу.

"Любимое место в Барнауле – аэропорт"

– Самый главный вопрос: твоё сердце свободно?

– Нет, у меня есть парень.

Тогда, думаю, некоторым читателям будет дальше неинтересно читать интервью. Ты из Барнаула?

– Нет, родилась в Казахстане и до шести лет жила в городе Петропавловске. Потом мои родители переехали в Барнаул, и в первый класс я пошла именно здесь. Окончила лицей № 121. Можно сказать, что я из Барнаула, потому что большую часть жизни прожила здесь.

– Почему после школы решила поступить в медицинский колледж?

– В старших классах поняла, что хочу стать косметологом. Это востребованная профессия, которая приносит большие деньги. Хотя учиться пошла в медколледж на "Лечебное дело": подумала, что потом будет легче пройти курсы косметолога. Сейчас учусь на третьем курсе. Работать по специальности не планировала изначально. Особенно после практики на первом курсе, когда как фельдшер ездила на скорой помощи. Очень тяжёлая работа.

– После победы в конкурсе "Мисс Барнаул" ты написала в соцсетях, что мечтаешь переехать в Москву. Чем тебя притягивает столица страны?

– Я переезжаю туда уже через несколько недель. Планирую перевестись в один из московских медицинских колледжей. Мой парень живёт в Москве и играет за одну из молодёжных команд футбольного клуба "Локомотив". Он зовёт меня к себе уже больше года. Родители поддержали меня в переезде. Понимаю, что надо переезжать в Москву. Я несколько раз была там и мне очень понравилось. Как будто это мой город.

Что ты вкладываешь в понятие "мой город"?

– Это огромный город, там все живут в постоянном движении. В Москве больше перспектив для развития. Понимаю, что в столице большая конкуренция среди косметологов, но я постараюсь не потеряться. Боюсь, конечно, переезда. Тяжело будет расставаться с родителями и друзьями. Кроме парня, в огромном городе у меня не будет знакомых.

А Барнаул тебе нравится?

– Конечно. Нравится Ленинский проспект и Речной вокзал. Но самое любимое место в Барнауле – аэропорт. Я живу рядом и осенью там очень красиво.

Твой молодой человек футболист, а ты занимаешься спортом?

– Всю жизнь. В детстве меня родители отдали в секцию художественной гимнастики. Но мне очень сложно давался этот вид спорта: тренер постоянно кричал и после каждого занятия я плакала. Тогда родители отвели меня в секцию лёгкой атлетики. Бегала на длинные дистанции до 18 лет и показывала хорошие результаты. Получила взрослый разряд, но со спортом завязала в 11-м классе из-за подготовки к ЕГЭ. Сейчас люблю кататься на сноуборде или ходить в тренажёрный зал.

А футбол вместе со своим молодым человеком смотришь?

– О да! Раньше не особо интересовалась футболом, а теперь смотрю некоторые матчи даже без парня. Выбирая, что смотреть по телевизору – фильм и футбол, теперь предпочитаю футбол.

– Лучший российский футболист?

Алексей Миранчук!

"Ощущение прикольное"

– Почему решила принять участие в конкурсе "Мисс Барнаул" и рассчитывала ли на победу?

– Нет, не рассчитывала. Мне позвонили из модельного агентства и пригласили поучаствовать. Я поначалу не собиралась этого делать, но меня уговорила мама. Она сказала, что для меня это может быть интересным опытом. Я до этого не участвовала в конкурсах красоты, но с детства любила фотографироваться и позировать. В ходе подготовки к финалу, которая длилась два месяца, пришла уверенность в себе, я понимала, что минимум буду в тройке. Поэтому не волновалась, но когда жюри назвало мою фамилию, то немного растерялась, не знала, как реагировать: плакать от радости или нет.

Спустя несколько дней как воспринимаешь то, что целый год будешь самой красивой девушкой в Барнауле?

– Для меня это большая ответственность. После победы, стоя перед зеркалом, осознала, что я – новое лицо Барнаула. Ощущение прикольное. Два дня для меня были как в тумане после победы. Все подруги и друзья писали мне в соцсетях или звонили, поздравляли с титулом. Одногруппники подшучивают теперь: "Смотрите, мисс Барнаул идёт". Для меня это новый опыт и мне он нравится.

Какой приз получила за победу?

– Помимо короны, очень много сертификатов, половину из которых я ещё не разобрала. Главная награда – поездка на турбазу в Горный Алтай. Туда я поеду вместе с первой вице-мисс и вице-мисс Барнаула. К тому же меня пригласили принять участие в престижном конкурсе красоты "Мисс Волга", финал которого пройдёт в Москве.

А в "Мисс Россия" планируешь участвовать?

– Пока не знаю. Если пройду кастинг, то почему бы и нет.

"Если захочу шаурму или булочку – съем их"

А чем ещё увлекаешься?

– Как и все обычные девушки: музыка, кино и друзья. Ещё обожаю фотографироваться. Если идём гулять с подружками, то все знают, что им придётся фотографировать меня несколько часов. Много читаю книг по психологии.

– Много уделяешь времени на макияж?

– Я почти не крашусь. Только если какой-то особенный повод. Тогда могу делать макияж по несколько часов.

Кто для тебя идеал красоты?

– Актриса Моника Беллуччи. Она меня вдохновляет. Очень нравится, как она одевается и как выглядит в своём возрасте.

– А сама актрисой стать не хотела?

– Думала об этом. В детстве запускала свой You-Tube канал. Но это не особо получалось, и была блогером просто для развлечения. Ещё хотела работать в дельфинарии, но со временем передумала.

Сидишь ли ты диете?

– Нет! Если захочу шаурму или булочку – съем их. Обожаю сладкое и ем его каждый день. Без него не смогу жить.

Прибавилось ли у тебя подписчиков в Instagram после победы в конкурсе "Мисс Барнаул"?

– Не так много: около 100 человек.

А кто-то звал из них на свидание?

– И до победы писали. Но я не соглашаюсь.

Дай лайфхак, как правильно "отшить" парня.

– Просто не отвечать. Проверенный способ. Или написать, что у тебя есть молодой человек. Обычно после этого сразу перестают писать.

Собираешься ли дальше заниматься модельным бизнесом?

– Пока не решила. У меня невысокий рост для модели: 170 сантиметров. Не все агентства работают с такими параметрами. Надо не меньше 172 сантиметров. Мама периодически мне скидывает ссылки на участие в различных конкурсах красоты, но я пока не решаюсь. Хочу развиваться, а не стоять на месте. Планирую познать мир и себя. Мечтаю побывать в США.

БЛИЦ:
Любимый фильм: "Любовь и голуби" и "Три метра над уровнем неба"
Любимый писатель: Сергей Есенин
Любимая музыка: Jonny
Любимый цвет: сиреневый

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

24.09.2021 07:24
- гость -

Моя жена красивее.

24.09.2021 07:28
Дюша Метёлкин

"красавица", конечно, та еще....

24.09.2021 07:40
- гость -

В Москве и место.

24.09.2021 07:42
2 сооседа


24.09.2021 07:24
- гость -


Подтверждаем. А в постели она вообще огонь!

24.09.2021 07:52
- гость -

В старших классах поняла, что хочу стать косметологом. Это востребованная профессия, которая приносит большие деньги. Хотя учиться пошла в медколледж на "Лечебное дело": подумала, что потом будет легче пройти курсы косметолога. Сейчас учусь на третьем курсе. Работать по специальности не планировала изначально. Особенно после практики на первом курсе, когда как фельдшер ездила на скорой помощи. Очень тяжёлая работа.

Вчера обсуждали, куда кадры из медицины исчезают

24.09.2021 08:16
Лесопатологи бьют в набат

24.09.2021 07:52
- гость -

Есть люди, которые следят за конъюнктурой рынка и оперативно устремляются туда, где рынок глубже. Например, среди знакомых уже человек 5 стали психологами. При этом ни один из них по этой специальности высшего образования не получал...

24.09.2021 08:17
- гость -

Обычная. У меня на работе соседка огонь по сравнению с ней.

24.09.2021 08:50
гость

для Барнаула норм, завистники

24.09.2021 09:03
Митенька ржевский

Я её спрашиваю:
- Ах, мадам, зачем вы замужем?
А она отвечает:
- За футболистом...
(с) Масяня

24.09.2021 09:05
- гость -

24.09.2021 07:52
- гость -
Думается, давно назрел возврат советского опыта распределения - если отучился за счёт бюджета страны, отработай там , где стране нужно.

24.09.2021 09:26
В тему

Обычная, но зачем в детстве на бочке сидела. Теперь ножки не выправить...

24.09.2021 09:26
- гость -

24.09.2021 09:05
- гость -
Думается, давно назрел возврат советского опыта распределения - если отучился за счёт бюджета страны, отработай там , где стране нужно.

Не взлетит, вчера обсуждали. Человек всегда уедет туда, где лучше проживание, обучение детей, выше зарплата. И это не Сибирь.
Вот ранее новость, даже сменить шины у нас ценник выше всех и так везде и во всём кроме зарплат.

24.09.2021 09:29
- гость -

Девушка, как девушка, норм, прошел бы мимо даже не обратил бы внимание, потому что красивых девушек полно кругом, и что, на всех обращать внимание, охать и ахать? Ну выбрали, пустое это дело...

24.09.2021 09:37
- гость -

24.09.2021 09:05
- гость -

Отслужил срочку - получи зарпалату

24.09.2021 09:37
Лесопатологи бьют в набат

Всем, кто говорит "Ну и что такого?" — пОмните, что в конкурсе выбор победителя осуществляется не абсолютно (из всех девушек Алтайского края), а относительно (из тех, кто подал заявку)

24.09.2021 09:53
- гость -

пОмните, что в конкурсе выбор победителя осуществляется не абсолютно
Мало того, побеждают , как правило, те, с кем удобно работать на этапе подготовки,

А вообще с ее ценностями Москва- самый подходящий город, будет всю жизнь место под солнцем выцарапывать, жить в 25-этажке, по 4 часа ежедневно проводить в транспорте, разговаривать только о деньгах. может, правда, подрастет и ценности изменятся, 19 лет всего-то, девчонка

24.09.2021 10:00
- гость -

Какой город такая и красота!

24.09.2021 10:01
- гость -

А че с прямыми ногами красоты не было на конкурсе?

24.09.2021 10:02
Лесопатологи бьют в набат

24.09.2021 09:53
- гость -

Ну не всегда. Бывают семьи, где все тяготы жизни взваливает на себя муж

24.09.2021 10:51
Барнаулец

Ноги колесом,а что сейчас так модно?

24.09.2021 11:04
Юс

Уважаемые, у вас шары "колесом"!

24.09.2021 11:25
- гость -

но зачем в детстве на бочке сидела.

На кобыле скакала. Да, ноги не её сильная сторона.

24.09.2021 11:52
гiсть

Теперь ножки не выправить
---
ну, может быть в Москве в футбол начнет играть

24.09.2021 12:10
Гость

А на ноги не смотрели на конкурсе? Вообще на улице куда заметнее есть

24.09.2021 12:14
гiсть

забавно, что мужчины рассуждают. женщины не пишут, дескать, они более достойны победы. вот что странно

24.09.2021 13:01
- гость -

24.09.2021 07:52
- гость -

Эта легенда я смотрю исправно поддерживается. Ещё одна повелась.

24.09.2021 13:32
Гость

Очень средняя внешность. Когда прочитала название и увидела фото девушки, решила, что именно ее выбрали как самую лучшую за что-то ещё, кроме внешности - за активную жизненную позицию, характер, какие-то знания …. но нет, сплошная пошлость и убогость мысли. Но вы-то, Амик, хоть как-то облагородили бы изрекаемые глупости - вместо «не хочу работать в медицине, слишком тяжело», например, написали бы - всегда ищу свой путь развития, например. А так читать противно, во что превратились люди.

24.09.2021 13:37
- гость -

Но вы-то, Амик, хоть как-то облагородили бы изрекаемые глупости - вместо «не хочу работать в медицине, слишком тяжело», например, написали бы - всегда ищу свой путь развития, например. А так читать противно, во что превратились люди.


Хочется жить в розовых очочах? Все правильно сделано, не надо никаких красивостей вносить.

24.09.2021 13:38
Гость

Когда я в 19 лет училась на 3 курсе мединститута, у нас ничего подобного в голове не было. С удовольствием подрабатывали средним медперсоналом в больницах, парни на скорой, успевали и учиться, и отдыхать. Про косметологов и не слышали, и специализацию выбирали не по доходности. Что теперь у молодежи в мозгах, даже говорить о такой низменности не хочется.

24.09.2021 13:42
- гость -

24.09.2021 11:25
- гость -

Не только ноги... В голове шум....

24.09.2021 13:51
Гостья

09:37 потому что как правило кто красивый в конкурсах не участвуют, им это ни к чему

24.09.2021 14:16
Лесопатологи бьют в набат

24.09.2021 13:32
Гость

Но ведь смысл интервью — не лакировать героя, шлифуя его ответы, а показать его максимально таким, какой он есть, со всеми достоинствами и недостатками

24.09.2021 14:44
Fkt

Почитал комментарии, и самому захотелось свалить из Барнаула. Настоящее болото, которое сами себя не уважают и пытаются подняться унизив другого.
Милая девушка. и чем хейтить ее, лучше бы прислушались. Ведь так оно и есть: большинство учатся не для того что бы работать по специальности. И по возможности мечтают свалить кто в Москву, а кто за границу.

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