Обожает сладкое, смотрит футбол и уезжает жить в Москву: интервью с новой "Мисс Барнаул"

Фото: Екатерина Смолихина

Увлекается футболом, сноубордом, учится в медицинском колледже, любит творчество Сергея Есенина, не сидит на диетах, а, наоборот, ест сладкое каждый день. Всё это о "Мисс Барнаула – 2021" Софье Осиян. 19-летняя девушка впервые приняла участие и победила в конкурсе красоты. Вот только становиться профессиональной моделью Софья не планирует. После окончания учёбы она намерена работать косметологом и параллельно получать высшее образование по специальности "психология". Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков прогулялся по проспекту Ленина с новой мисс Барнаула и узнал, почему она не хочет работать медиком, свободно ли сердце девушки и почему Софья планирует уехать жить в Москву.

Кстати, пока готовился материал, Софья уже переехала в столицу.

"Любимое место в Барнауле – аэропорт"

– Самый главный вопрос: твоё сердце свободно?

– Нет, у меня есть парень.

– Тогда, думаю, некоторым читателям будет дальше неинтересно читать интервью. Ты из Барнаула?

– Нет, родилась в Казахстане и до шести лет жила в городе Петропавловске. Потом мои родители переехали в Барнаул, и в первый класс я пошла именно здесь. Окончила лицей № 121. Можно сказать, что я из Барнаула, потому что большую часть жизни прожила здесь.

– Почему после школы решила поступить в медицинский колледж?

– В старших классах поняла, что хочу стать косметологом. Это востребованная профессия, которая приносит большие деньги. Хотя учиться пошла в медколледж на "Лечебное дело": подумала, что потом будет легче пройти курсы косметолога. Сейчас учусь на третьем курсе. Работать по специальности не планировала изначально. Особенно после практики на первом курсе, когда как фельдшер ездила на скорой помощи. Очень тяжёлая работа.

– После победы в конкурсе "Мисс Барнаул" ты написала в соцсетях, что мечтаешь переехать в Москву. Чем тебя притягивает столица страны?

– Я переезжаю туда уже через несколько недель. Планирую перевестись в один из московских медицинских колледжей. Мой парень живёт в Москве и играет за одну из молодёжных команд футбольного клуба "Локомотив". Он зовёт меня к себе уже больше года. Родители поддержали меня в переезде. Понимаю, что надо переезжать в Москву. Я несколько раз была там и мне очень понравилось. Как будто это мой город.

– Что ты вкладываешь в понятие "мой город"?

– Это огромный город, там все живут в постоянном движении. В Москве больше перспектив для развития. Понимаю, что в столице большая конкуренция среди косметологов, но я постараюсь не потеряться. Боюсь, конечно, переезда. Тяжело будет расставаться с родителями и друзьями. Кроме парня, в огромном городе у меня не будет знакомых.

– А Барнаул тебе нравится?

– Конечно. Нравится Ленинский проспект и Речной вокзал. Но самое любимое место в Барнауле – аэропорт. Я живу рядом и осенью там очень красиво.

– Твой молодой человек футболист, а ты занимаешься спортом?

– Всю жизнь. В детстве меня родители отдали в секцию художественной гимнастики. Но мне очень сложно давался этот вид спорта: тренер постоянно кричал и после каждого занятия я плакала. Тогда родители отвели меня в секцию лёгкой атлетики. Бегала на длинные дистанции до 18 лет и показывала хорошие результаты. Получила взрослый разряд, но со спортом завязала в 11-м классе из-за подготовки к ЕГЭ. Сейчас люблю кататься на сноуборде или ходить в тренажёрный зал.

– А футбол вместе со своим молодым человеком смотришь?

– О да! Раньше не особо интересовалась футболом, а теперь смотрю некоторые матчи даже без парня. Выбирая, что смотреть по телевизору – фильм и футбол, теперь предпочитаю футбол.

– Лучший российский футболист?

– Алексей Миранчук!

"Ощущение прикольное"

– Почему решила принять участие в конкурсе "Мисс Барнаул" и рассчитывала ли на победу?

– Нет, не рассчитывала. Мне позвонили из модельного агентства и пригласили поучаствовать. Я поначалу не собиралась этого делать, но меня уговорила мама. Она сказала, что для меня это может быть интересным опытом. Я до этого не участвовала в конкурсах красоты, но с детства любила фотографироваться и позировать. В ходе подготовки к финалу, которая длилась два месяца, пришла уверенность в себе, я понимала, что минимум буду в тройке. Поэтому не волновалась, но когда жюри назвало мою фамилию, то немного растерялась, не знала, как реагировать: плакать от радости или нет.

– Спустя несколько дней как воспринимаешь то, что целый год будешь самой красивой девушкой в Барнауле?

– Для меня это большая ответственность. После победы, стоя перед зеркалом, осознала, что я – новое лицо Барнаула. Ощущение прикольное. Два дня для меня были как в тумане после победы. Все подруги и друзья писали мне в соцсетях или звонили, поздравляли с титулом. Одногруппники подшучивают теперь: "Смотрите, мисс Барнаул идёт". Для меня это новый опыт и мне он нравится.

– Какой приз получила за победу?

– Помимо короны, очень много сертификатов, половину из которых я ещё не разобрала. Главная награда – поездка на турбазу в Горный Алтай. Туда я поеду вместе с первой вице-мисс и вице-мисс Барнаула. К тому же меня пригласили принять участие в престижном конкурсе красоты "Мисс Волга", финал которого пройдёт в Москве.

– А в "Мисс Россия" планируешь участвовать?

– Пока не знаю. Если пройду кастинг, то почему бы и нет.

"Если захочу шаурму или булочку – съем их"

– А чем ещё увлекаешься?

– Как и все обычные девушки: музыка, кино и друзья. Ещё обожаю фотографироваться. Если идём гулять с подружками, то все знают, что им придётся фотографировать меня несколько часов. Много читаю книг по психологии.

– Много уделяешь времени на макияж?

– Я почти не крашусь. Только если какой-то особенный повод. Тогда могу делать макияж по несколько часов.

– Кто для тебя идеал красоты?

– Актриса Моника Беллуччи. Она меня вдохновляет. Очень нравится, как она одевается и как выглядит в своём возрасте.

– А сама актрисой стать не хотела?

– Думала об этом. В детстве запускала свой You-Tube канал. Но это не особо получалось, и была блогером просто для развлечения. Ещё хотела работать в дельфинарии, но со временем передумала.

– Сидишь ли ты диете?

– Нет! Если захочу шаурму или булочку – съем их. Обожаю сладкое и ем его каждый день. Без него не смогу жить.

– Прибавилось ли у тебя подписчиков в Instagram после победы в конкурсе "Мисс Барнаул"?

– Не так много: около 100 человек.

– А кто-то звал из них на свидание?

– И до победы писали. Но я не соглашаюсь.

– Дай лайфхак, как правильно "отшить" парня.

– Просто не отвечать. Проверенный способ. Или написать, что у тебя есть молодой человек. Обычно после этого сразу перестают писать.

– Собираешься ли дальше заниматься модельным бизнесом?

– Пока не решила. У меня невысокий рост для модели: 170 сантиметров. Не все агентства работают с такими параметрами. Надо не меньше 172 сантиметров. Мама периодически мне скидывает ссылки на участие в различных конкурсах красоты, но я пока не решаюсь. Хочу развиваться, а не стоять на месте. Планирую познать мир и себя. Мечтаю побывать в США.

БЛИЦ:

Любимый фильм: "Любовь и голуби" и "Три метра над уровнем неба"

Любимый писатель: Сергей Есенин

Любимая музыка: Jonny

Любимый цвет: сиреневый