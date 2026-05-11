Барнаульцы обеспокоены "огненными" играми подростков в лесополосе

Со слов очевидцев, подростки разжигают костры и взрывают пустые баллоны

11 мая 2026, 16:31, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула пожаловались на подростков, играющих с огнем в лесополосе. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, на протяжении нескольких дней между домами на улице Сиреневой, 52, и улице Ускова, 41, дети разжигают костры и взрывают пустые баллоны в лесополосе.

Местные жители переживают, что такие "развлечения" могут закончиться пожаром или трагедией.

«Спички детям не игрушка. Просим родителей обратить внимание, если вы узнали своих детей на фото и видео, и провести с ними беседу», — пишут жители района.