Барнаульцы обеспокоены "огненными" играми подростков в лесополосе
Со слов очевидцев, подростки разжигают костры и взрывают пустые баллоны
11 мая 2026, 16:31, ИА Амител
Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"
Жители Барнаула пожаловались на подростков, играющих с огнем в лесополосе. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, на протяжении нескольких дней между домами на улице Сиреневой, 52, и улице Ускова, 41, дети разжигают костры и взрывают пустые баллоны в лесополосе.
Местные жители переживают, что такие "развлечения" могут закончиться пожаром или трагедией.
«Спички детям не игрушка. Просим родителей обратить внимание, если вы узнали своих детей на фото и видео, и провести с ними беседу», — пишут жители района.
16:58:08 11-05-2026
Однажды видел как автозаправщик охаживал черенком лопаты курящего водителя на заправке. Наверняка у обоих есть дети, а у водителя был отец... Эта история будет вечной
17:10:49 11-05-2026
Пфф, обычное советское детство.
Еще не известно, что хуже, вот такое, или выращивание тепличного не приспособленного к жизни сыночки-корзиночки.
23:49:21 11-05-2026
112 наберите и участковому своему