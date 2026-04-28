В Алтайском крае хотят запретить продажу бензина подросткам. Как будет работать закон
Решение планируют принять на сессии АКЗС 30 апреля. Власти рассчитывают, что мера поможет снизить число аварий с участием несовершеннолетних
28 апреля 2026, 07:15, ИА Амител
В Алтайском крае могут запретить продавать бензин несовершеннолетним. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты на ближайшей сессии краевого парламента — 30 апреля. Как будет работать закон — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Почему вводят ограничения
Главная цель инициативы — сократить количество ДТП с участием подростков. По данным пояснительной записки, за последние два года в регионе произошло 116 аварий с участием несовершеннолетних водителей. В целом по стране этот показатель вырос на 15,5%.
Проблема во многом связана с питбайками и квадроциклами. Их не нужно регистрировать, поскольку они считаются спортивным инвентарем. Этим пользуются школьники, которые выезжают на дороги и попадают в аварии.
Кроме топлива, подросткам хотят запретить продавать растворители, лаки, краски и аэрозоли. В документе указано, что такие товары могут использоваться для токсикомании, хулиганства и поджогов.
Поможет ли запрет
Похожие ограничения уже действуют в ряде регионов — например, в Санкт-Петербурге, Приморском крае, Ростовской и Волгоградской областях. В Пензенской и Ярославской областях, а также в Татарстане запрет на продажу топлива лицам младше 18 лет ввели еще полгода назад. Однако статистики, которая бы показала эффективность меры, пока нет.
Корреспондент газеты "Республика Татарстан" Сергей Семеркин считает, что проблему недооценивать нельзя.
«День ото дня появляются сообщения от ГАИ, что дети на питбайках и на квадроциклах попадают в аварии. То есть родители покупают, дети не имеют права ездить по дорогам на таких средствах — и все равно ездят, и в том числе заправляются!» — говорит Сергей Семеркин.
По его словам, пока сложно оценить, насколько запрет повлияет на ситуацию, но сам факт его введения он считает правильным. В то же время эксперты предупреждают о возможных обходных схемах. Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев уверен, что подростки смогут находить способы купить топливо через взрослых.
«Мы отлично понимаем, что обратиться к дяденьке, чтобы он купил два литра топлива, — это не то, что попросить кого-то купить бутылку водки. Многие автовладельцы откликнутся», — отмечает он. Эксперт считает, что такие запреты сложно контролировать и они вряд ли существенно повлияют на безопасность.
Как будет работать закон
Согласно законопроекту, приобрести бензин и другие ограниченные товары можно будет только при предъявлении паспорта или через специальные сервисы подтверждения личности. Исключение сделают для подростков старше 16 лет, если у них есть водительские права.
Размер штрафов в документе пока не прописан. В других регионах за подобные нарушения предусмотрены санкции от 50 до 150 тысяч рублей. Если закон примут, он вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
08:01:50 28-04-2026
очередной идиотизм.а как будут автоматические заправки выяснять возраст?
08:20:21 28-04-2026
У Кузьмича в гараже купят, не проблема.
Реализация питбайков должна быть только в специализированные организации.
За езду на них вне закрытого трека - конские штрафы.
И контроль, контроль, контроль. ГИБДД, полиция должны работать, а не фото с камер рассматривать.
08:44:41 28-04-2026
Как обычно ждём тепла, а вместе с ним приходит очередной геморрой, в виде шахидов(торпед,камикадзе) на питбайках и самокатах.
09:02:46 28-04-2026
Владельцам "шох" придётся вешать амбарные замки на крышки бензобаков.
🤣
09:07:39 28-04-2026
Как всегда! Запретить! Наказать! Штрафовать! А объединить этих подростков в спортивные клубы мотокросса, где им хотя бы объяснялись, элементарные правила ПДД и прививались навыки безопасной езды, слабо? Если ребенок увлечен техникой, то ему надо сломать это увлечение, а то станет не дай бог грамотным и выбьется из стада! Надо чтоб сидел за компом и не вякал! АУ, опомнитесь! Где вы будете мужчин, технарей брать? Эта страна вымрет с менеджерами. Чтобы что то произвести нужны инженера! Не продаваны, а Инженера будущее России! Не запретами надо бороться, а объединением таких ребят и воспитанием технически грамотных людей! Но это сложно! По этому ЗАПРЕТИТЬ! НАКАЗАТЬ! ШТРАФОВАТЬ! Сами разрушаем страну, не без помощи народных избранников.
10:22:22 28-04-2026
Новоалтаец (09:07:39 28-04-2026) Как всегда! Запретить! Наказать! Штрафовать! А объединить эт... Здесь не увлечение техникой, а пердёж и выпендрёж на публику. В клубах не интересно.
13:34:57 28-04-2026
ДМВ (10:22:22 28-04-2026) Здесь не увлечение техникой, а пердёж и выпендрёж на публику... На публику говорите, это да, но это молодость и она должна как-то самовыражаться, а вот как - это серьезный вопрос. Иной раз и "успешный" на х6 с громким "подростковым" выхлопом по улице едет с видом победителя.
Народ-молодежь нужно просто воспитывать, а не запрещать бензин. Смешно, ей-богу.
10:39:29 28-04-2026
Новоалтаец (09:07:39 28-04-2026) Как всегда! Запретить! Наказать! Штрафовать! А объединить эт... Ну дак покажи всем пример. Создай клуб, научи детей работе с техникой и уважению к окружающим.
11:37:12 28-04-2026
Гость (10:39:29 28-04-2026) Ну дак покажи всем пример. Создай клуб, научи детей работе с... В клубе не получится тарахтеть вокруг домов подружек круглые сутки, а в этом сама суть гонок.
13:37:05 28-04-2026
Гость (10:39:29 28-04-2026) Ну дак покажи всем пример. Создай клуб, научи детей работе с... Как правило, у простых людей нет ресурсов, они у "успешных" казнокрадов и коррупционеров. Но они ставят изваяния и часовни, грехи замаливают, а на детей им плевать, свои то по-заграницам
13:53:23 28-04-2026
Новоалтаец (09:07:39 28-04-2026) Как всегда! Запретить! Наказать! Штрафовать! А объединить эт... Так есть клубы, Барс, Горизонт, например. Никаких проблем, пусть приходят, занимаются, но на закрытых треках, а не в спальных районах по ночам.
09:28:22 28-04-2026
Мы поехали с моей герлфренд в 97 году на день рождения подруги. Вез нас папа этой подруги. Возрастной. После КПП встали, кончился бензин. Телефонная связь отсутствовала, как и заправки возле КПП. Мы с подругой пошли на заправку напрротив кладбища Новоалтайского. И нам бы не продали. то делать, Ну бред же
09:29:35 28-04-2026
Тут больше вопросов к родителям. Зачем покупают, зачем дают деньги на бензин?
11:51:42 28-04-2026
Как правильно сказал "Новоалтаец"(жму руку здравому человеку!), никому и в голову не пришло объединить подростков в какой-нибудь картинг-, авто- или мотоклуб. Конечно, оно дешевше: запретить. Да и выгода: родителей можно обштрафовать.
А клуб... Это ж какие деньжищи тудой нужно будет ввалить... А какой с этого будет выхлоп, окромя СО²?!
🤣
13:42:40 28-04-2026
Кхм... (11:51:42 28-04-2026) Как правильно сказал "Новоалтаец"(жму руку здравому человеку... Да хоть 10 клубов, от этого они круглосуточно пердеть в местах, где им не место, не перестанут.
13:56:49 28-04-2026
Кхм... (11:51:42 28-04-2026) Как правильно сказал "Новоалтаец"(жму руку здравому человеку... Да вы задрали, есть мотоклубы у нас, есть закрытые треки, катайся на здоровье!
Выше правильно написали, им понты нужны, а не инженерные знания и навыки езды.