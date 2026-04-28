В Алтайском крае хотят запретить продажу бензина подросткам. Как будет работать закон

Решение планируют принять на сессии АКЗС 30 апреля. Власти рассчитывают, что мера поможет снизить число аварий с участием несовершеннолетних

28 апреля 2026, 07:15, ИА Амител

Подростки на автозаправке / Фото: создано в нейросети ChatGPT

В Алтайском крае могут запретить продавать бензин несовершеннолетним. Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты на ближайшей сессии краевого парламента — 30 апреля. Как будет работать закон — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Почему вводят ограничения

Главная цель инициативы — сократить количество ДТП с участием подростков. По данным пояснительной записки, за последние два года в регионе произошло 116 аварий с участием несовершеннолетних водителей. В целом по стране этот показатель вырос на 15,5%.

Проблема во многом связана с питбайками и квадроциклами. Их не нужно регистрировать, поскольку они считаются спортивным инвентарем. Этим пользуются школьники, которые выезжают на дороги и попадают в аварии.

Кроме топлива, подросткам хотят запретить продавать растворители, лаки, краски и аэрозоли. В документе указано, что такие товары могут использоваться для токсикомании, хулиганства и поджогов.

Поможет ли запрет

Похожие ограничения уже действуют в ряде регионов — например, в Санкт-Петербурге, Приморском крае, Ростовской и Волгоградской областях. В Пензенской и Ярославской областях, а также в Татарстане запрет на продажу топлива лицам младше 18 лет ввели еще полгода назад. Однако статистики, которая бы показала эффективность меры, пока нет.

Корреспондент газеты "Республика Татарстан" Сергей Семеркин считает, что проблему недооценивать нельзя.

«День ото дня появляются сообщения от ГАИ, что дети на питбайках и на квадроциклах попадают в аварии. То есть родители покупают, дети не имеют права ездить по дорогам на таких средствах — и все равно ездят, и в том числе заправляются!» — говорит Сергей Семеркин.

По его словам, пока сложно оценить, насколько запрет повлияет на ситуацию, но сам факт его введения он считает правильным. В то же время эксперты предупреждают о возможных обходных схемах. Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев уверен, что подростки смогут находить способы купить топливо через взрослых.

«Мы отлично понимаем, что обратиться к дяденьке, чтобы он купил два литра топлива, — это не то, что попросить кого-то купить бутылку водки. Многие автовладельцы откликнутся», — отмечает он. Эксперт считает, что такие запреты сложно контролировать и они вряд ли существенно повлияют на безопасность.

Как будет работать закон

Согласно законопроекту, приобрести бензин и другие ограниченные товары можно будет только при предъявлении паспорта или через специальные сервисы подтверждения личности. Исключение сделают для подростков старше 16 лет, если у них есть водительские права.

Размер штрафов в документе пока не прописан. В других регионах за подобные нарушения предусмотрены санкции от 50 до 150 тысяч рублей. Если закон примут, он вступит в силу через десять дней после официального опубликования.