Барнаульцы пожаловались на переполненные маршрутки
По словам горожан, утром добираться на работу на общественном транспорте невозможно
13 февраля 2024, 09:32, ИА Амител
Переполненная маршрутка в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
Жители Барнаула пожаловались на переполненную маршрутку № 47. По словам горожанина, утром 13 февраля с остановки "Сергея Ускова" было не уехать.
"Обращаюсь к перевозчику: вы либо отдайте маршрут тем, у кого много машин в автопарке, или расширяйте их количество. Уехать просто невозможно", – цитирует барнаульца "В курсе 22".
В комментариях добавили, что проблема характерна и для других маршрутов, а решать ее нужно транспортом большей вместимости.
Ранее барнаульцы жаловались на работу трамвая № 5, а также № 7 и № 9, которые приходится ждать по 25-45 минут.
09:45:28 13-02-2024
Зато выделенных полос для ОТ наделали!
10:29:14 13-02-2024
Гость (09:45:28 13-02-2024) Зато выделенных полос для ОТ наделали!... По коорым катаются все подряд, только не ОТ...
09:46:05 13-02-2024
55 стал ходить реже, и с Южного битком!!!
09:54:09 13-02-2024
Антон вон вообще сидит и вы потерпите
09:56:35 13-02-2024
Требуем реформу! Референдум! Всех тунеядцев в отставку! Отпустите рынок, пусть работают все желающие!! Будет здоровая конкуренция. Люди будут моментально уезжать, да ещё с музыкой!!!
10:04:36 13-02-2024
Гость (09:56:35 13-02-2024) Требуем реформу! Референдум! Всех тунеядцев в отставку! Отпу... Это рушит основу-основ "откатно-договорной" принцип. Если от него отказаться, может вообще всё рухнуть, а вселенная схлопнется. По крайней мере, в различных структурах есть такая теория
10:04:52 13-02-2024
Гость (09:56:35 13-02-2024) Требуем реформу! Референдум! Всех тунеядцев в отставку! Отпу... Ишь чего захотели! Это чтобы любой сейчас нарисовал шашечки и без спроса народ возил? А комитетчиков хотите голодом оставить?
10:09:03 13-02-2024
Можно сделать 2 - 3 коммерческих за 50руб.стоимостью. Кто хочет может так уехать
10:31:20 13-02-2024
Гость (10:09:03 13-02-2024) Можно сделать 2 - 3 коммерческих за 50руб.стоимостью. Кто хо... Лучше за 50 рублей разрешить тем, кто не поместился в автобус, бежать рядом с автобусом.
10:34:08 13-02-2024
Гость (10:09:03 13-02-2024) Можно сделать 2 - 3 коммерческих за 50руб.стоимостью. Кто хо... Что значит коммерческих? А эти какие?
10:40:10 13-02-2024
Гость (10:09:03 13-02-2024) Можно сделать 2 - 3 коммерческих за 50руб.стоимостью. Кто хо... Они так все частные и коммерческие.
10:41:20 13-02-2024
Гость (10:09:03 13-02-2024) Можно сделать 2 - 3 коммерческих за 50руб.стоимостью. Кто хо... Можно сделать все по 50? Толку от этого не прибавится.
10:40:05 13-02-2024
Опять неблагодарное податное население разбурчалась, все им не так. Пешком ходите! может здоровее будите, а то даже в новой поликлиники уже очереди собрали!
10:47:50 13-02-2024
Во время ВОВ рабочие Трансмаша ходили с Горы пешком на завод.Мне рассказывал инвалид войны, который в войну на заводе работал.
11:21:51 13-02-2024
Гость (10:47:50 13-02-2024) Во время ВОВ рабочие Трансмаша ходили с Горы пешком на завод... Это к чему?
11:24:25 13-02-2024
Гость (10:47:50 13-02-2024) Во время ВОВ рабочие Трансмаша ходили с Горы пешком на завод... уважаемый, Вам напомнить - какой год на дворе?
12:06:30 13-02-2024
Гость (10:47:50 13-02-2024) Во время ВОВ рабочие Трансмаша ходили с Горы пешком на завод... сейчас что война?
13:18:00 13-02-2024
Гость (12:06:30 13-02-2024) сейчас что война?... ДА. А ты не знаешь?
13:22:59 13-02-2024
Гость (13:18:00 13-02-2024) ДА. А ты не знаешь?... Вообще-то за это сакральное знание дают реальные сроки. И это, надеюсь, вы по примеру тружеников ВОВ ходите исключительно пешком, а зп передаете на нужды армии?
13:32:00 13-02-2024
Гость (13:18:00 13-02-2024) ДА. А ты не знаешь?... С кем воюешь?
22:15:25 13-02-2024
Гость (13:32:00 13-02-2024) С кем воюешь? ... С хохлами бандеровцами, с НАТО
12:14:28 13-02-2024
Умоляю-купите новые автобусы на 32 маршрут! А то едешь и асфальт под ногами видно, дубак в автобусе!
12:30:46 13-02-2024
А где автобусы, или будет как с трамваями, к следующему новому году.
13:20:47 13-02-2024
В 90-х Тулеев развивал муниципальный транспорт, Баварин продался коммерсантам. Теперь итог.
13:30:37 13-02-2024
Администрация угробила 17,19 , уничтожает 29 маршруты. В феврале 2017 года запустили 29 маршрут он ходил с интервалом 6-12 минут и на линии было 24 авто. Теперь 3-4 автобуса в выходной - Один! Перевозчику . коему передали маршрут - он просто не нужен. Почему 77 автобус ходит через каждые 10 минут? Значит кому то выгодно. Ведь кому то было выгодно купить летние трамваи? А ведь еще новые трамваи , такие же низкопольные ржавеют и уничтожаются в депо.
14:26:58 13-02-2024
47 приезжает на взлетную уже битком, про Ускова даже говорить нечего, надо такой маршрут запускать с этого района, а нее со старой Ленты. Район большой, уехать не на чем. Все остальные автобусы идут вкруговую по Барнаулу. А по Павловскому оттуда только на битком набитом 47, так же и назад, на гостинице Барнаул уже не помещаются люди, а то и вовсе набитый до отказа едет мимо. Давно надо уже решать этот вопрос...
14:27:27 13-02-2024
Вы же проголосовали ... Чё теперь поздно пить боржоми...Как в старом фильме "морозко" фраза "мальчики это же наши дубинки". Прилетело ,вот побольше слушайте этих пустозвонов.
21:09:27 13-02-2024
Надо в новостройках новую улицу назвать Расстрельная. И каждую остановку называть в честь расстрелянного чиновника-коррупционера. А можно конфисковать имущество чиновника-вора и купить новый автобус(ы). И почему прокуратура не проводит проверки?