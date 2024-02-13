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Барнаульцы пожаловались на переполненные маршрутки

По словам горожан, утром добираться на работу на общественном транспорте невозможно

13 февраля 2024, 09:32, ИА Амител

Переполненная маршрутка в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
Переполненная маршрутка в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула пожаловались на переполненную маршрутку № 47. По словам горожанина, утром 13 февраля с остановки "Сергея Ускова" было не уехать.

"Обращаюсь к перевозчику: вы либо отдайте маршрут тем, у кого много машин в автопарке, или расширяйте их количество. Уехать просто невозможно", – цитирует барнаульца "В курсе 22".

В комментариях добавили, что проблема характерна и для других маршрутов, а решать ее нужно транспортом большей вместимости.

Ранее барнаульцы жаловались на работу трамвая № 5, а также № 7 и № 9, которые приходится ждать по 25-45 минут.

Барнаул жалобы и просьбы общественный транспорт

Комментарии 28

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Гость

09:45:28 13-02-2024

Зато выделенных полос для ОТ наделали!

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Гость

10:29:14 13-02-2024

Гость (09:45:28 13-02-2024) Зато выделенных полос для ОТ наделали!... По коорым катаются все подряд, только не ОТ...

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Татьяна

09:46:05 13-02-2024

55 стал ходить реже, и с Южного битком!!!

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Гость

09:54:09 13-02-2024

Антон вон вообще сидит и вы потерпите

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Гость

09:56:35 13-02-2024

Требуем реформу! Референдум! Всех тунеядцев в отставку! Отпустите рынок, пусть работают все желающие!! Будет здоровая конкуренция. Люди будут моментально уезжать, да ещё с музыкой!!!

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Гость

10:04:36 13-02-2024

Гость (09:56:35 13-02-2024) Требуем реформу! Референдум! Всех тунеядцев в отставку! Отпу... Это рушит основу-основ "откатно-договорной" принцип. Если от него отказаться, может вообще всё рухнуть, а вселенная схлопнется. По крайней мере, в различных структурах есть такая теория

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Газелист.

10:04:52 13-02-2024

Гость (09:56:35 13-02-2024) Требуем реформу! Референдум! Всех тунеядцев в отставку! Отпу... Ишь чего захотели! Это чтобы любой сейчас нарисовал шашечки и без спроса народ возил? А комитетчиков хотите голодом оставить?

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Гость

10:09:03 13-02-2024

Можно сделать 2 - 3 коммерческих за 50руб.стоимостью. Кто хочет может так уехать

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Гость

10:31:20 13-02-2024

Гость (10:09:03 13-02-2024) Можно сделать 2 - 3 коммерческих за 50руб.стоимостью. Кто хо... Лучше за 50 рублей разрешить тем, кто не поместился в автобус, бежать рядом с автобусом.

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Гость

10:34:08 13-02-2024

Гость (10:09:03 13-02-2024) Можно сделать 2 - 3 коммерческих за 50руб.стоимостью. Кто хо... Что значит коммерческих? А эти какие?

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Гость

10:40:10 13-02-2024

Гость (10:09:03 13-02-2024) Можно сделать 2 - 3 коммерческих за 50руб.стоимостью. Кто хо... Они так все частные и коммерческие.

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Гость

10:41:20 13-02-2024

Гость (10:09:03 13-02-2024) Можно сделать 2 - 3 коммерческих за 50руб.стоимостью. Кто хо... Можно сделать все по 50? Толку от этого не прибавится.

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Александр

10:40:05 13-02-2024

Опять неблагодарное податное население разбурчалась, все им не так. Пешком ходите! может здоровее будите, а то даже в новой поликлиники уже очереди собрали!

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Гость

10:47:50 13-02-2024

Во время ВОВ рабочие Трансмаша ходили с Горы пешком на завод.Мне рассказывал инвалид войны, который в войну на заводе работал.

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Гость

11:21:51 13-02-2024

Гость (10:47:50 13-02-2024) Во время ВОВ рабочие Трансмаша ходили с Горы пешком на завод... Это к чему?

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Гость

11:24:25 13-02-2024

Гость (10:47:50 13-02-2024) Во время ВОВ рабочие Трансмаша ходили с Горы пешком на завод... уважаемый, Вам напомнить - какой год на дворе?

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Гость

12:06:30 13-02-2024

Гость (10:47:50 13-02-2024) Во время ВОВ рабочие Трансмаша ходили с Горы пешком на завод... сейчас что война?

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Гость

13:18:00 13-02-2024

Гость (12:06:30 13-02-2024) сейчас что война?... ДА. А ты не знаешь?

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Гость

13:22:59 13-02-2024

Гость (13:18:00 13-02-2024) ДА. А ты не знаешь?... Вообще-то за это сакральное знание дают реальные сроки. И это, надеюсь, вы по примеру тружеников ВОВ ходите исключительно пешком, а зп передаете на нужды армии?

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Гость

13:32:00 13-02-2024

Гость (13:18:00 13-02-2024) ДА. А ты не знаешь?... С кем воюешь?

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Гость

22:15:25 13-02-2024

Гость (13:32:00 13-02-2024) С кем воюешь? ... С хохлами бандеровцами, с НАТО

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Гость

12:14:28 13-02-2024

Умоляю-купите новые автобусы на 32 маршрут! А то едешь и асфальт под ногами видно, дубак в автобусе!

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гость

12:30:46 13-02-2024

А где автобусы, или будет как с трамваями, к следующему новому году.

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Гость

13:20:47 13-02-2024

В 90-х Тулеев развивал муниципальный транспорт, Баварин продался коммерсантам. Теперь итог.

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Гость

13:30:37 13-02-2024

Администрация угробила 17,19 , уничтожает 29 маршруты. В феврале 2017 года запустили 29 маршрут он ходил с интервалом 6-12 минут и на линии было 24 авто. Теперь 3-4 автобуса в выходной - Один! Перевозчику . коему передали маршрут - он просто не нужен. Почему 77 автобус ходит через каждые 10 минут? Значит кому то выгодно. Ведь кому то было выгодно купить летние трамваи? А ведь еще новые трамваи , такие же низкопольные ржавеют и уничтожаются в депо.

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Гость

14:26:58 13-02-2024

47 приезжает на взлетную уже битком, про Ускова даже говорить нечего, надо такой маршрут запускать с этого района, а нее со старой Ленты. Район большой, уехать не на чем. Все остальные автобусы идут вкруговую по Барнаулу. А по Павловскому оттуда только на битком набитом 47, так же и назад, на гостинице Барнаул уже не помещаются люди, а то и вовсе набитый до отказа едет мимо. Давно надо уже решать этот вопрос...

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гость

14:27:27 13-02-2024

Вы же проголосовали ... Чё теперь поздно пить боржоми...Как в старом фильме "морозко" фраза "мальчики это же наши дубинки". Прилетело ,вот побольше слушайте этих пустозвонов.

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Гость

21:09:27 13-02-2024

Надо в новостройках новую улицу назвать Расстрельная. И каждую остановку называть в честь расстрелянного чиновника-коррупционера. А можно конфисковать имущество чиновника-вора и купить новый автобус(ы). И почему прокуратура не проводит проверки?

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