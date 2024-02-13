Барнаульцы пожаловались на переполненные маршрутки

По словам горожан, утром добираться на работу на общественном транспорте невозможно

13 февраля 2024, 09:32, ИА Амител

Переполненная маршрутка в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула пожаловались на переполненную маршрутку № 47. По словам горожанина, утром 13 февраля с остановки "Сергея Ускова" было не уехать.

"Обращаюсь к перевозчику: вы либо отдайте маршрут тем, у кого много машин в автопарке, или расширяйте их количество. Уехать просто невозможно", – цитирует барнаульца "В курсе 22".

В комментариях добавили, что проблема характерна и для других маршрутов, а решать ее нужно транспортом большей вместимости.

Ранее барнаульцы жаловались на работу трамвая № 5, а также № 7 и № 9, которые приходится ждать по 25-45 минут.