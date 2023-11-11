Барнаульцы увидели новые трамваи

Они могут выйти на линию уже в этом месяце

11 ноября 2023, 23:00, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Барнаульцы заметили в депо № 3 новые трамваи, рассказали в сообществе Barnaul 22.

"В депо № 3 уже стоят новые трамваи, все-таки доехали!" – написала очевидица.

Судя по всему, электротранспорт не был задействован в перевозке пассажиров. Но, ориентировочно, горожане смогут на нем прокатиться уже в этом месяце по маршрутам № 1 и 7.

Всего власти города закупили десять современных низкопольных белорусских трамваев за 716 млн рублей. Полностью поставить транспорт планировали еще в апреле, но помешала экономическая ситуация – техника постепенно поступала в течение года.