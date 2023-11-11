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Барнаульцы увидели новые трамваи

Они могут выйти на линию уже в этом месяце

11 ноября 2023, 23:00, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

Барнаульцы заметили в депо № 3 новые трамваи, рассказали в сообществе Barnaul 22.

"В депо № 3 уже стоят новые трамваи, все-таки доехали!" – написала очевидица.

Судя по всему, электротранспорт не был задействован в перевозке пассажиров. Но, ориентировочно, горожане смогут на нем прокатиться уже в этом месяце по маршрутам № 1 и 7.

Всего власти города закупили десять современных низкопольных белорусских трамваев за 716 млн рублей. Полностью поставить транспорт планировали еще в апреле, но помешала экономическая ситуация – техника постепенно поступала в течение года.

Барнаул общественный транспорт трамваи

Комментарии 8

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Гость

23:07:41 11-11-2023

ага, хорошо стоят!!! Долго!!!

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Гость

06:49:23 12-11-2023

Трамваи увидели мост на новом рынке увидели и на этом хватит с вас а ощущать потом будете это прорыв местной власти позорники

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Гость

08:12:20 12-11-2023

Через щёлку в заборе! Радость-то кака! Не моются пусть теперь неделю от щастья!

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Гость

12:59:15 12-11-2023

Барнаульцы увидели новые трамваи. Нашли девочку в 70 лет.

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Гость

18:17:23 12-11-2023

А куда делся тот "новый" синий трамвай из сочлененных вагонов?

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Гость

18:20:02 12-11-2023

А кто видел барнаульцев, которые видели новые трамваи?

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Гость

20:53:57 12-11-2023

Гость (18:20:02 12-11-2023) А кто видел барнаульцев, которые видели новые трамваи? ... мы видели и трамваи и барнаульцев их видевших, они потом пожаловались на эти трамваи в депо

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Гость

07:47:04 13-11-2023

По городу слона водили...

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