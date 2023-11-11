Барнаульцы увидели новые трамваи
Они могут выйти на линию уже в этом месяце
11 ноября 2023, 23:00, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
Барнаульцы заметили в депо № 3 новые трамваи, рассказали в сообществе Barnaul 22.
"В депо № 3 уже стоят новые трамваи, все-таки доехали!" – написала очевидица.
Судя по всему, электротранспорт не был задействован в перевозке пассажиров. Но, ориентировочно, горожане смогут на нем прокатиться уже в этом месяце по маршрутам № 1 и 7.
Всего власти города закупили десять современных низкопольных белорусских трамваев за 716 млн рублей. Полностью поставить транспорт планировали еще в апреле, но помешала экономическая ситуация – техника постепенно поступала в течение года.
23:07:41 11-11-2023
ага, хорошо стоят!!! Долго!!!
06:49:23 12-11-2023
Трамваи увидели мост на новом рынке увидели и на этом хватит с вас а ощущать потом будете это прорыв местной власти позорники
08:12:20 12-11-2023
Через щёлку в заборе! Радость-то кака! Не моются пусть теперь неделю от щастья!
12:59:15 12-11-2023
Барнаульцы увидели новые трамваи. Нашли девочку в 70 лет.
18:17:23 12-11-2023
А куда делся тот "новый" синий трамвай из сочлененных вагонов?
18:20:02 12-11-2023
А кто видел барнаульцев, которые видели новые трамваи?
20:53:57 12-11-2023
Гость (18:20:02 12-11-2023) А кто видел барнаульцев, которые видели новые трамваи? ... мы видели и трамваи и барнаульцев их видевших, они потом пожаловались на эти трамваи в депо
07:47:04 13-11-2023
По городу слона водили...