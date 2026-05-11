Барнаулец насмерть разбился, упав с четвертого этажа

Он сорвался вниз, пытаясь "перелезть с балкона"

11 мая 2026, 09:04, ИА Амител

Многоэтажный дом. Окно / Фото: amic.ru

В Барнауле мужчина насмерть разбился, упав с четвертого этажа, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Как отмечается в публикации, это произошло 8 мая на улице Георгия Исакова, 151.

Со слов очевидцев, мужчина пытался перелезть с балкона и поставил ногу на окно — в этот момент окно закрылось, после чего он сорвался вниз. «Пострадавший скончался», — сказано в публикации.

Ранее в Барнауле мужчина умер возле "Красного&Белого". По словам очевидцев, он вышел из магазина, после чего "внезапно упал, сильно ударился лицом и больше не поднялся".