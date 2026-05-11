Барнаулец насмерть разбился, упав с четвертого этажа
Он сорвался вниз, пытаясь "перелезть с балкона"
11 мая 2026, 09:04, ИА Амител
Многоэтажный дом. Окно / Фото: amic.ru
В Барнауле мужчина насмерть разбился, упав с четвертого этажа, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Как отмечается в публикации, это произошло 8 мая на улице Георгия Исакова, 151.
Со слов очевидцев, мужчина пытался перелезть с балкона и поставил ногу на окно — в этот момент окно закрылось, после чего он сорвался вниз. «Пострадавший скончался», — сказано в публикации.
Ранее в Барнауле мужчина умер возле "Красного&Белого". По словам очевидцев, он вышел из магазина, после чего "внезапно упал, сильно ударился лицом и больше не поднялся".
09:16:57 11-05-2026
Что значит окно закрылось?
14:26:16 11-05-2026
Гость (09:16:57 11-05-2026) Что значит окно закрылось?... Пришедший с работы муж решил, что квартира достаточно проверена.
21:58:34 11-05-2026
Кхм... (14:26:16 11-05-2026) Пришедший с работы муж решил, что квартира достаточно провер... Унесенный ветром.
20:52:51 12-05-2026
Гость (09:16:57 11-05-2026) Что значит окно закрылось?... Это значит, что встало в одну плоскость со всей оконной рамой.
23:42:41 11-05-2026
у нас так пьяный лез сосед, тк в дверь жена не пускала и сорвался. упал на вспаханный бабками "цветник" и только плечико ушиб
10:28:52 12-05-2026
Был бы пьяный может и выжил бы.
А трезвый точно не жилец после такого.
10:54:07 12-05-2026
Лет почти 30 назад пили пиво у друга. Пятый этаж. Постучался пьненький сосед. Ключи потерял, попросил через балкон перелезть. Да конечно. Через минут 5 снова звонок в дверь, весь в снегу: можно еще раз попробую
18:03:14 12-05-2026
Пузырек (10:54:07 12-05-2026) Лет почти 30 назад пили пиво у друга. Пятый этаж. Постучался... это анекдот ващето