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Барнаулец насмерть разбился, упав с четвертого этажа

Он сорвался вниз, пытаясь "перелезть с балкона"

11 мая 2026, 09:04, ИА Амител

Многоэтажный дом. Окно / Фото: amic.ru
Многоэтажный дом. Окно / Фото: amic.ru

В Барнауле мужчина насмерть разбился, упав с четвертого этажа, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Как отмечается в публикации, это произошло 8 мая на улице Георгия Исакова, 151.

Со слов очевидцев, мужчина пытался перелезть с балкона и поставил ногу на окно — в этот момент окно закрылось, после чего он сорвался вниз. «Пострадавший скончался», — сказано в публикации.

Ранее в Барнауле мужчина умер возле "Красного&Белого". По словам очевидцев, он вышел из магазина, после чего "внезапно упал, сильно ударился лицом и больше не поднялся".

Барнаул Происшествия
       

Комментарии 8

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Гость

09:16:57 11-05-2026

Что значит окно закрылось?

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Кхм...

14:26:16 11-05-2026

Гость (09:16:57 11-05-2026) Что значит окно закрылось?... Пришедший с работы муж решил, что квартира достаточно проверена.

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Musik

21:58:34 11-05-2026

Кхм... (14:26:16 11-05-2026) Пришедший с работы муж решил, что квартира достаточно провер... Унесенный ветром.

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гость

20:52:51 12-05-2026

Гость (09:16:57 11-05-2026) Что значит окно закрылось?... Это значит, что встало в одну плоскость со всей оконной рамой.

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Гость

23:42:41 11-05-2026

у нас так пьяный лез сосед, тк в дверь жена не пускала и сорвался. упал на вспаханный бабками "цветник" и только плечико ушиб

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Гость

10:28:52 12-05-2026

Был бы пьяный может и выжил бы.
А трезвый точно не жилец после такого.

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Пузырек

10:54:07 12-05-2026

Лет почти 30 назад пили пиво у друга. Пятый этаж. Постучался пьненький сосед. Ключи потерял, попросил через балкон перелезть. Да конечно. Через минут 5 снова звонок в дверь, весь в снегу: можно еще раз попробую

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Гость

18:03:14 12-05-2026

Пузырек (10:54:07 12-05-2026) Лет почти 30 назад пили пиво у друга. Пятый этаж. Постучался... это анекдот ващето

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