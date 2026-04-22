Мотоциклист разбился в жесткой аварии на Алтае

Мужчина сел за руль, не имея водительских прав

22 апреля 2026, 14:34, ИА Амител

Место происшествия и мотоцикл / Фото: МВД Республики Алтай

В Усть-Коксинском районе ночью 21 апреля произошло серьезное ДТП с мотоциклистом — мужчина перевернулся на дороге и получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась около 02:00 вблизи села Баштала. По предварительным данным, 29-летний местный житель управлял мотоциклом Regulmoto, не справился с управлением, съехал на обочину и допустил опрокидывание транспорта.

«В результате происшествия мужчина получил множественные переломы, в том числе костей лица. Его госпитализировали в районную больницу», — отметили в ведомстве.

Позднее выяснилось, что парень сел за руль, не имея водительских прав. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Алтае подросток без прав на мотоцикле устроил ДТП с УАЗом. Пассажир мотоцикла получил перелом ноги и был госпитализирован.