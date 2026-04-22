Мотоциклист разбился в жесткой аварии на Алтае

Мужчина сел за руль, не имея водительских прав

22 апреля 2026, 14:34, ИА Амител

Место происшествия и мотоцикл / Фото: МВД Республики Алтай
В Усть-Коксинском районе ночью 21 апреля произошло серьезное ДТП с мотоциклистом — мужчина перевернулся на дороге и получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась около 02:00 вблизи села Баштала. По предварительным данным, 29-летний местный житель управлял мотоциклом Regulmoto, не справился с управлением, съехал на обочину и допустил опрокидывание транспорта.

«В результате происшествия мужчина получил множественные переломы, в том числе костей лица. Его госпитализировали в районную больницу», — отметили в ведомстве.

Позднее выяснилось, что парень сел за руль, не имея водительских прав. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Алтае подросток без прав на мотоцикле устроил ДТП с УАЗом. Пассажир мотоцикла получил перелом ноги и был госпитализирован.

Комментарии 19

Гость

14:35:25 22-04-2026

ваще не жаль таких

Гость

15:38:02 22-04-2026

Гость (14:35:25 22-04-2026) ваще не жаль таких... не соглашусь. представь что это ты или твой папа, сын, приятель веселый или брат. ЖАЛЬ ЛЮБУЮ ЖИЗНЬ, запомни навсегда. но вот как он погиб - это конечно отстой, тут да, досадно очень так помереть

Гость

16:33:28 22-04-2026

Гость (15:38:02 22-04-2026) досадно очень так помереть.. досадно когда ТАКОЙ убьет твоего брата.свата.. по другому запоете

Гость

23:45:26 22-04-2026

Гость (16:33:28 22-04-2026) досадно когда ТАКОЙ убьет твоего брата.свата.. по другому за... вы немного не поняли о чем разговор, так что вам расхлебывать

Гость

12:59:48 23-04-2026

Гость (14:35:25 22-04-2026) ваще не жаль таких... Всех жаль!

Гость

15:12:11 22-04-2026

А это точно не питбайк, на который права не нужны?

Гость

15:15:00 22-04-2026

Нужно дать правовую оценку бездействию всех жителей деревни Баштала, так как вся деревня знала что бес гоняет бес прав, и тем не менее никто не стал пресекать данное правонарушение. И только Великий Дух Ночных Гор поставил точку в выкрутасах деревенского байкера.

Гость

15:29:35 22-04-2026

пьяный наверняка. какая позорная никчемная гибель((( очень жаль

Гость

16:00:51 22-04-2026

Гость (15:29:35 22-04-2026) пьяный наверняка. какая позорная никчемная гибель((( очень ж... Написано же сильно поломался, но жив!!!!

Гость

16:27:34 22-04-2026

Гость (16:00:51 22-04-2026) Написано же сильно поломался, но жив!!!!... Они прочитать не могут: "Его госпитализировали в районную больницу"

Гость

23:46:37 22-04-2026

Гость (16:27:34 22-04-2026) Они прочитать не могут: "Его госпитализировали в районную бо... там говорят что гарантий мало

Гость

15:47:19 22-04-2026

минус одна потенциальная опасность для окружающих. Приземлён. Слава богу, что благодаря ему не пострадал ни кто другой. Естественный отбор в деле. Не зря же в 29 лет ему прав не дали, но он сам нашел свою смертушку. Не от великого ума.

Гость

16:05:09 22-04-2026

"В результате происшествия мужчина получил множественные переломы, в том числе костей лица. Его госпитализировали в районную больницу"-------- Теперь будет время осмыслить - зачем сел за руль.?

Гость

16:27:58 22-04-2026

Гость (16:05:09 22-04-2026) "В результате происшествия мужчина получил множественные пер... да он сам не знает

Гость

16:17:57 22-04-2026

Естественный отбор дал сбой.

Гость

17:41:18 22-04-2026

Гость (16:17:57 22-04-2026) Естественный отбор дал сбой.... С его рвением ещё догонит.

Гость

18:59:03 22-04-2026

Гадюкинцы всегда радуются чужой смерти и чужому горю... Они такие.

гость

21:11:51 22-04-2026

Гость (18:59:03 22-04-2026) Гадюкинцы всегда радуются чужой смерти и чужому горю... Они ... Никогда не видел как бухие насмерть сбивают ни в чем не виноватых трезвых? А я видел и не раз, если выпил к машине принципиально сутки не подхожу 29 лет за рулем.

Алекс.

15:29:57 23-04-2026

открыв категорию А... ни один ездюк лучше ездить не стал. коих к великому прискорбию у нас большинство... уважающий себя мотоциклист даже без перчаток не выкатится, не говоря уже про все остальное...

