Билайн повысил надежность сети 4G в спальных районах Барнаула и Бийска

Теперь жители могут комфортно общаться, работать онлайн и пользоваться мобильными сервисами без перебоев

14 мая 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2VSb5wM8ygv

Девушка со смартфоном / Фото: Билайн

Оператор связи Билайн провел модернизацию сети 4G LTE ("4 Джи ЭлТиИ") в спальных районах Барнаула и Бийска. Проведенные работы позволили повысить надежность сигнала связи четвертого поколения. Благодаря улучшениям клиенты в жилых массивах смогут без промедлений пользоваться мобильными сервисами на смартфонах.

В Барнауле качество связи Билайна улучшили в микрорайоне Булыгино в зоне объездной ул. Кутузова, в расположенном неподалеку новом ЖК "Карамель" по ул. Анатолия, возле лицея № 112 в Магистральном микрорайоне и в парке семейного отдыха "Эдельвейс" в микрорайоне Дальние Черемушки.

Оценить новый уровень качества связи в Бийске клиенты оператора смогут в районе стадиона "Прогресс", в жилых зонах возле ТЦ "Приобье", ТЦ "Мега-Маркет" и СНТ "Швейник-1".

Пользователям Билайна, проживающим или гостящим в данных районах, стало удобнее общаться в мессенджерах по видеосвязи, а также пересылать фото и видеофайлы, учиться и работать онлайн, отдыхать за мобильными играми и просмотром социальных сетей, сериалов в высоком качестве, видеоплатформ, совершать покупки на маркетплейсах и оформлять заказы в сервисах доставки даже во время пиковых нагрузок на сеть.

«Высокое качество связи 4G LTE в спальных районах — это показатель современного уровня жизни. Здесь люди не только отдыхают, спят, но и активно проводят время: работают удаленно, учатся, заказывают услуги. Для решения всех своих задач нашим клиентам очень важно оставаться на связи. Улучшение покрытия в жилых кварталах — наша инвестиция в личный комфорт клиентов и цифровое развитие города в целом», — отметил директор Алтайского отделения Билайна Алексей Мартынов.

Билайн развивает не только мобильный интернет 4G в Алтайском крае, но также работает над поддержанием высокого уровня качества голосовой связи.

В апреле 2026 года независимое агентство TelecomDaily ("ТелекомДэйли") провело исследование качества голосовой связи в Барнауле . По итогам тестирования Билайн стал лидером по всем показателям. В частности, вызовы в сети Билайна проходят без помех, скорость дозвона составляет всего 2,51 сек., доступность звонков достигла 100%, а доля пребывания в сети LTE – 99,7%.

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