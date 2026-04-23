Билайн признали лидером по качеству голосовой связи в Барнауле

Исследование провели аналитики агентства TelecomDaily

23 апреля 2026, 10:00, ИА Амител

Агентство TelecomDaily ("ТелекомДейли") провело исследование качества голосовой связи в Барнауле. Эксперты проехали более ста километров по центру и жилым районам, тестируя сеть операторов в разное время суток, включая часы пиковых нагрузок.

Специалисты оценивали доступность соединений, качество речи, скорость дозвона и время пребывания смартфона в сети LTE ("ЭлТиИ"), в которой работают современные голосовые сервисы. В результате Билайн стал абсолютным лидером по всем показателям.

По оценке экспертов, у оператора лучший показатель качества речи, характеризующийся отсутствием помех и чистотой звука во время разговора. Кроме того, в сети Билайна самая высокая скорость установки вызова. С момента нажатия на "вызов" до появления первого гудка у клиентов оператора проходит 2,51 сек.

Параметр доступности звонков в Билайне достиг 100%. Это означает, что каждая попытка вызова во время тестирования заканчивалась успешно.

Четвертый показатель (доля пребывания в сети LTE) у пользователей оператора составил 99,7%. Другими словами, жителям города доступны звонки с эффектом присутствия по технологии VoLTE** ("ВоЭлТиИ") в подавляющем большинстве случаев.

«Билайн всегда стремился быть безопасным и надежным оператором для жителей Алтайского края. Результаты исследования TelecomDaily подтвердили, что мы уверенно лидируем по качеству голосовой связи в Барнауле. Мы ценим каждого клиента за выбор Билайна и стараемся оправдать доверие жителей планомерным развитием сети в регионе. В 2026 году мы продолжим запускать новые базовые станции, обновлять оборудование и делать сервисы еще удобнее для наших пользователей», — сказал директор Алтайского отделения Билайна Алексей Мартынов.

Исследование проходило в марте 2026 года. Замеры проводили с помощью измерительного комплекса TEMS Investigation* ("ТЭМС Инвестигейшн") и смартфонов с сим-картами четырех операторов.

*LTE — стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными.

**VoLTE — технология высококачественной голосовой связи с эффектом присутствия.

