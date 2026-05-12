Диетолог рассказала о допустимой норме сладких сухих завтраков для детей

Хлопья и подушечки с высоким гликемическим индексом не дают насыщения

12 мая 2026, 14:07, ИА Амител

Завтрак / Изображение сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Диетолог‑нутрициолог София Кованова в беседе с aif.ru рассказала, насколько полезны сладкие сухие завтраки, которые дети нередко выбирают в качестве лакомства, и как часто их можно включать в рацион.

Эксперт пояснила, что популярные среди детей сухие завтраки — колечки, подушечки и аналогичные продукты — в основе содержат муку, то есть простые углеводы. Если дополнить их шоколадной пастой или сиропом, гликемический индекс блюда резко возрастает. По словам Ковановой, такой завтрак не дает длительного насыщения: уже через один-два часа снова появляется чувство голода.

Диетолог подчеркнула, что существенной пользы в подобных продуктах нет, поэтому в идеале от их употребления стоит отказаться. Если ребенок все же любит сухие завтраки, эксперт рекомендует давать их не чаще двух раз в неделю и небольшими порциями — при этом желательно постепенно приучать детей к более полезным альтернативам.

Ранее эндокринолог перечислила продукты, запрещенные для употребления на завтрак. Оптимальный рацион стоит подбирать индивидуально.