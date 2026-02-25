Оптимальный рацион стоит подбирать индивидуально

25 февраля 2026, 23:03, ИА Амител

Полезный завтрак

Каждый человек должен проконсультироваться со специалистом, чтобы выбрать оптимальный завтрак. Однако существуют общие рекомендации, которые могут быть полезны для всех. Об этом "Вечерняя Москва" побеседовала с врачом-диетологом и эндокринологом Натальей Лазуренко.

Факторы, влияющие на выбор завтрака

Лазуренко подчеркнула, что для выбора подходящего завтрака необходимо учитывать множество факторов.

«Все, что касается завтрака, зависит от целей, которые ставит перед собой человек, а также от состояния его организма», — отметила врач.

Она добавила, что важно пройти медицинское обследование, чтобы понять, как функционируют обмен веществ, уровень витаминов и микроэлементов, а также гормональный фон. Это поможет составить рацион на весь день.

Образ жизни также играет важную роль в выборе завтрака. Если после завтрака планируется физическая активность, особенно силовые тренировки, необходимо увеличить потребление белков, жиров и углеводов, включая как быстрые, так и медленные углеводы.

Продукты, которые не рекомендуется употреблять на завтрак

Лазуренко назвала несколько продуктов, которые не стоит есть на завтрак.

«Бутерброды, круассаны, сладкое какао и кофе не подходят для завтрака», — сообщила она.

Эти продукты дают кратковременное чувство сытости, после чего организм может потребовать дополнительной порции углеводов уже через два часа.

Полезный завтрак: что включить в рацион

Врач отметила важность употребления белков на завтрак.

«Яйцо — идеальный источник белка. Оно содержит не только жиры и холин, который является нейромедиатором, но и полный набор незаменимых аминокислот, необходимых для ферментов, гормонов и мышечной массы», — сказала Лазуренко.

Каша также является отличным выбором для завтрака.

«Гречка и перловка помогают сохранить чувство насыщения надолго, в отличие от манной каши», — отметила врач.

Цельнозерновой хлеб может быть полезен для завтрака.

«Лучше выбирать цельнозерновой хлеб вместо хлеба из муки высшего сорта или с клейковиной. Он содержит витамины группы B и микроэлементы, обеспечивая чувство насыщения», — добавила Лазуренко.

Людям, которые не любят завтракать, можно попробовать кисломолочные продукты, такие как йогурт без злаков и фруктов, особенно если у них нет лактазной недостаточности. При хорошем углеводном обмене кисломолочные продукты можно сочетать с фруктами.

«В качестве напитка можно выбрать какао, но предпочтение стоит отдать нерастворимому какао с минимальным количеством сахара», — заключила Лазуренко.

