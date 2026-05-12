При диабете важно учитывать калорийность и гликемический индекс продуктов, а также комбинировать колбасу с продуктами, снижающими гликемию

12 мая 2026, 15:21, ИА Амител

Колбаса / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Здоровый человек может позволить себе съедать одну-две порции колбасы в неделю без ущерба для здоровья, утверждает Екатерина Ким, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета и эксперт по здоровому питанию. Однако лицам с предрасположенностью к заболеваниям, например, диабету или ожирению, рекомендуется воздержаться от этого продукта, рассказала она в беседе с РИА Новости.

Если приходится выбирать между бутербродом с колбасой и голодом, то колбаса может быть допустимым вариантом, но не как регулярная практика, отмечает эксперт.

«При наличии хронических заболеваний, таких как диабет или ожирение, следует избегать продуктов, которые способны усугубить состояние», — добавила она.

Полное исключение определенных продуктов из рациона часто приводит к срывам и не способствует долгосрочному улучшению здоровья. Важно постепенно отказываться от вредных привычек и заменять их более полезными. Например, можно рассмотреть возможность приготовления домашней колбасы. Хотя она имеет меньший срок хранения, в ней отсутствуют вредные добавки, а содержание соли и жира может быть регулируемым, подчеркнула диетолог.

«Современные методы питания все чаще учитывают индивидуальные особенности организма. Каждый человек уникален, поэтому важно принимать во внимание личные предпочтения и состояние здоровья», — пояснила эксперт.

Ким рассказала, что основные параметры, которые остаются неизменными, — это общая калорийность рациона и баланс белков, жиров и углеводов, которые зависят от возраста, пола, уровня физической активности и состояния здоровья. Выбор конкретных продуктов должен основываться на личных вкусах и предрасположенности к заболеваниям, заключила врач.