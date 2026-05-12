Диетолог рассказала, сколько колбасы можно съедать без вреда для организма
При диабете важно учитывать калорийность и гликемический индекс продуктов, а также комбинировать колбасу с продуктами, снижающими гликемию
12 мая 2026, 15:21, ИА Амител
Здоровый человек может позволить себе съедать одну-две порции колбасы в неделю без ущерба для здоровья, утверждает Екатерина Ким, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета и эксперт по здоровому питанию. Однако лицам с предрасположенностью к заболеваниям, например, диабету или ожирению, рекомендуется воздержаться от этого продукта, рассказала она в беседе с РИА Новости.
Если приходится выбирать между бутербродом с колбасой и голодом, то колбаса может быть допустимым вариантом, но не как регулярная практика, отмечает эксперт.
«При наличии хронических заболеваний, таких как диабет или ожирение, следует избегать продуктов, которые способны усугубить состояние», — добавила она.
Полное исключение определенных продуктов из рациона часто приводит к срывам и не способствует долгосрочному улучшению здоровья. Важно постепенно отказываться от вредных привычек и заменять их более полезными. Например, можно рассмотреть возможность приготовления домашней колбасы. Хотя она имеет меньший срок хранения, в ней отсутствуют вредные добавки, а содержание соли и жира может быть регулируемым, подчеркнула диетолог.
«Современные методы питания все чаще учитывают индивидуальные особенности организма. Каждый человек уникален, поэтому важно принимать во внимание личные предпочтения и состояние здоровья», — пояснила эксперт.
Ким рассказала, что основные параметры, которые остаются неизменными, — это общая калорийность рациона и баланс белков, жиров и углеводов, которые зависят от возраста, пола, уровня физической активности и состояния здоровья. Выбор конкретных продуктов должен основываться на личных вкусах и предрасположенности к заболеваниям, заключила врач.
16:31:58 12-05-2026
Современную колбасу лучше (БЕЗОПАСНЕЕ для здоровья) СОВСЕМ не есть! Когда читаешь состав колбасных изделий.....завидуешь корму животных!
19:04:54 12-05-2026
Гость (16:31:58 12-05-2026) Современную колбасу лучше (БЕЗОПАСНЕЕ для здоровья) СОВСЕМ н... состав комбикорма почитац
20:54:25 12-05-2026
Гость (16:31:58 12-05-2026) Современную колбасу лучше (БЕЗОПАСНЕЕ для здоровья) СОВСЕМ н... Зачем вы корму завидуете??))
17:18:07 12-05-2026
И всё-таки она вредная! Спасибо за предупреждение!
19:42:19 12-05-2026
Самая лучшая рыба это колбаса! А самая лучшая колбаса это чулок с деньгами!
10:01:35 13-05-2026
1-2 порции колбасы - это сколько в граммах, литрах?