До +10. Какая погода ждет Алтайский край 11 мая
Осадков не прогнозируется
11 мая 2026, 06:00, ИА Амител
На Алтай идут дожди с ветром / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
11 мая в Алтайском крае ожидается похолодание: температура опустится до +5…+10°C, на юге региона будет около +15°C.
Осадки прекратятся, а ветер сменит направление на северо‑западное — его скорость составит 8–13 м/с, местами возможны порывы до 15–20 м/с. В Барнауле термометры покажут +8…+10°C, осадков не прогнозируется.
06:53:31 11-05-2026
Ерунда это всё! Вот пару - тройку месяцев ненастье переждем и опять шубу оденем. Главное её подсушить и проветрить упеть.
10:25:06 11-05-2026
если осадков не прогнозируется - зачем такое фото?