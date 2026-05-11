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До +10. Какая погода ждет Алтайский край 11 мая

Осадков не прогнозируется

11 мая 2026, 06:00, ИА Амител

На Алтай идут дожди с ветром / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
На Алтай идут дожди с ветром / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

11 мая в Алтайском крае ожидается похолодание: температура опустится до +5…+10°C, на юге региона будет около +15°C. 

Осадки прекратятся, а ветер сменит направление на северо‑западное — его скорость составит 8–13 м/с, местами возможны порывы до 15–20 м/с. В Барнауле термометры покажут +8…+10°C, осадков не прогнозируется. 

Гроза / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

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Комментарии 2

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Змей

06:53:31 11-05-2026

Ерунда это всё! Вот пару - тройку месяцев ненастье переждем и опять шубу оденем. Главное её подсушить и проветрить упеть.

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Гость

10:25:06 11-05-2026

если осадков не прогнозируется - зачем такое фото?

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