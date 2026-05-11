До +10. Какая погода ждет Алтайский край 11 мая

Осадков не прогнозируется

11 мая 2026, 06:00, ИА Амител

На Алтай идут дожди с ветром / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

11 мая в Алтайском крае ожидается похолодание: температура опустится до +5…+10°C, на юге региона будет около +15°C.

Осадки прекратятся, а ветер сменит направление на северо‑западное — его скорость составит 8–13 м/с, местами возможны порывы до 15–20 м/с. В Барнауле термометры покажут +8…+10°C, осадков не прогнозируется.



