НОВОСТИОбщество

Алтайский край накроет непогода: объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 14–19 метров в секунду

09 мая 2026, 19:02, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Гроза / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае на 10 и 11 мая объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. В регионе ожидаются сильные дожди, грозы, шквалистый ветер и резкое похолодание.

По данным Алтайского ЦГМС, в ночь на 10 мая температура воздуха составит +10…+15 градусов. Днем потеплеет до +19…+24 градусов, однако местами пройдут сильные дожди и грозы.

Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра до 14–19 метров в секунду, а в отдельных районах порывы могут достигать 25 метров в секунду.

Уже ночью 11 мая в крае заметно похолодает — столбики термометров опустятся до 0…+5 градусов. Осадки сохранятся и в ночные часы.

Днем 11 мая температура воздуха составит всего +10…+15 градусов. Вероятность осадков в дневное время будет небольшой. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

Бабье лето в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Синоптик объяснил, почему прогноз погоды на пять дней точнее долгосрочного

Долгосрочный прогноз формируется автоматически, поэтому ему нельзя доверять на 100%
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Погода
       

Комментарии 3

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Вежливый человек.

19:08:33 09-05-2026

Сегодня легкий дождик с 19:30
Гроза завтра с 12

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Гость

20:47:21 09-05-2026

Вежливый человек. (19:08:33 09-05-2026) Сегодня легкий дождик с 19:30Гроза завтра с 12... Сайт прогноза подскажи плиз....

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Гость

21:58:46 09-05-2026

Гость (20:47:21 09-05-2026) Сайт прогноза подскажи плиз.... ... Гисметео

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