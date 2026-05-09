Алтайский край накроет непогода: объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 14–19 метров в секунду

09 мая 2026, 19:02, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае на 10 и 11 мая объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. В регионе ожидаются сильные дожди, грозы, шквалистый ветер и резкое похолодание.

По данным Алтайского ЦГМС, в ночь на 10 мая температура воздуха составит +10…+15 градусов. Днем потеплеет до +19…+24 градусов, однако местами пройдут сильные дожди и грозы.

Кроме того, синоптики прогнозируют усиление ветра до 14–19 метров в секунду, а в отдельных районах порывы могут достигать 25 метров в секунду.

Уже ночью 11 мая в крае заметно похолодает — столбики термометров опустятся до 0…+5 градусов. Осадки сохранятся и в ночные часы.

Днем 11 мая температура воздуха составит всего +10…+15 градусов. Вероятность осадков в дневное время будет небольшой. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.