Два дня осталось для участия в фотоконкурсе "Звезда Амик. Дети"

Заявку можно отправить до 12 мая

11 мая 2026, 12:33, ИА Амител

Фотоконкурс "Звезда Амик. Дети"

Осталось только два дня, чтобы принять участие в фотоконкурсе для детей "Звезда Амик. Дети" от amic.ru.

Успейте отправить заявку с помощью формы до 12 мая 2026 года.

В конкурсе могут участвовать дети трех возрастных групп: 1,5–3 года, 4–6 лет и 7–10 лет.

Победителей торжественно наградят 24 мая во время "Фестиваля красоты" в банкетном зале "Времена года". Их ждут подарки от партнеров и признание Барнаула!

Генеральный партнер конкурса — ТРЦ "Арена". Партнеры конкурса — развлекательный центр "Вот это да!", студия дизайна волос "Просто", визуальная мастерская "Просто", фотограф Екатерина Алеева, модельная школа Романа Попова.

Положение фотоконкурса "Звезда Амик. Дети"