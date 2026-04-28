Amic.ru объявляет о старте фотоконкурса "Звезда Амик. Дети"

Победителей в каждой номинации торжественно наградят 24 мая

28 апреля 2026, 14:18, ИА Амител

Фотоконкурс "Звезда Амик. Дети" / Изображение сгенерировано нейросетью D-ALLE

Ваш ребенок любит фотографироваться и быть в центре внимания? Участвуйте в детском фотоконкурсе "Звезда Амик. Дети" от информационного портала amic.ru!

Выберите самое яркое фото и отправьте заявку с помощью формы до 12 мая 2026 года.



В конкурсе могут участвовать дети трех возрастных групп: 1,5–3 года, 4–6 лет и 7–10 лет. И мальчики, и девочки!

Фотоконкурс "Звезда Амик. Дети"

С 14 по 21 мая 2026 среди 20 лучших участников в каждой возрастной категории (экспертная группа оценит качество снимков, фотогеничность и харизматичность ребенка, а также сопроводительную историю) пройдет открытое голосование в нашей группе во "ВКонтакте".

Победителей в каждой номинации (6 человек) торжественно наградят 24 мая во время "Фестиваля красоты" в банкетном зале "Времена года" под вспышки камер и под свет софитов! Их ждут подарки от партнеров и признание Барнаула!

Генеральный партнер конкурса — ТРЦ "Арена". Партнеры конкурса — развлекательный центр "Вот это да!", студия дизайна волос "Просто", визуальная мастерская "Просто", фотограф Екатерина Алеева, модельная школа Романа Попова.

Положение фотоконкурса "Звезда Амик. Дети".