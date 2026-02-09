Экс-главврач детской стоматологии Барнаула рассказала об увольнении на фоне реорганизации
Также Елена Желонкина потеряла пост главного внештатного детского стоматолога Алтайского края
09 февраля 2026, 11:30, ИА Амител
В Барнауле завершается реорганизация детской стоматологической службы, в результате которой бывший главный врач детской стоматологической поликлиники №1 Елена Желонкина была вынуждена уволиться. Как она рассказала изданию "Толк", отставка прошла без объяснения причин и предложения альтернативной должности.
«Мне ничего не предлагали взамен, никто со мной не разговаривал. До слез обидно и жалко — я строила эту систему девять лет, все в ней работало как часы. … Молча бумажку подсунули — и пошла», — поделилась Желонкина.
Она также потеряла пост главного внештатного детского стоматолога Алтайского края. Ее обязанности теперь исполняет Оксана Щербакова, ранее возглавлявшая стоматологию № 2.
Напомним, впервые информация о возможной реорганизации детской стоматологической службы появилась летом 2025-го: коллектив первой поликлиники записал видеообращение, в котором потребовал не допустить объединения. Медики массово писали заявления на увольнение. Но тогда в Минздраве эту информацию опровергали и называли фейком.
В Минздраве заверяют, что слияние повысит качество и объемы помощи, оптимизирует использование ресурсов, однако официальное постановление правительства региона еще не подписано.
После увольнения Елене Желонкиной поступило предложение возглавить взрослое стоматологическое отделение в железнодорожной поликлинике, где она планирует организовать и прием детей.
11:54:57 09-02-2026
На пенсию?
11:59:43 09-02-2026
Слово "оптимизация" уже давно стало ругательным и не зря, особенно касаемо медицины. Мрачные ожидания.
12:05:33 09-02-2026
а зачем подписывала? по соглашению сторон лучше, за 3 месяца бы з/п дополнительно выплатили по 178 ст ТК РФ
12:10:48 09-02-2026
сделайте одну больницу с одним главврачом и там всех лечите
бухгалтерию тоже
а то их больше чем врачей в любой поликлинике
12:11:39 09-02-2026
Многих сокращают - всем бежать жаловаться?
00:25:17 10-02-2026
у нас после таокого коллега раком заболела и умерла, сгорела за 3 мес. нафига такое нужно - работа ради жизни?? не понимаю. что расстраиваться?? о ващей работе никто и знать не знал, не нужно так убиваться. живите в СВОЕ удовольствие