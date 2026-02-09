Экс-главврач детской стоматологии Барнаула рассказала об увольнении на фоне реорганизации

Также Елена Желонкина потеряла пост главного внештатного детского стоматолога Алтайского края

Врачи в поликлинике / Фото: amic.ru

В Барнауле завершается реорганизация детской стоматологической службы, в результате которой бывший главный врач детской стоматологической поликлиники №1 Елена Желонкина была вынуждена уволиться. Как она рассказала изданию "Толк", отставка прошла без объяснения причин и предложения альтернативной должности.

«Мне ничего не предлагали взамен, никто со мной не разговаривал. До слез обидно и жалко — я строила эту систему девять лет, все в ней работало как часы. … Молча бумажку подсунули — и пошла», — поделилась Желонкина.

Она также потеряла пост главного внештатного детского стоматолога Алтайского края. Ее обязанности теперь исполняет Оксана Щербакова, ранее возглавлявшая стоматологию № 2.

Напомним, впервые информация о возможной реорганизации детской стоматологической службы появилась летом 2025-го: коллектив первой поликлиники записал видеообращение, в котором потребовал не допустить объединения. Медики массово писали заявления на увольнение. Но тогда в Минздраве эту информацию опровергали и называли фейком.

В Минздраве заверяют, что слияние повысит качество и объемы помощи, оптимизирует использование ресурсов, однако официальное постановление правительства региона еще не подписано.

После увольнения Елене Желонкиной поступило предложение возглавить взрослое стоматологическое отделение в железнодорожной поликлинике, где она планирует организовать и прием детей.