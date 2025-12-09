Пик холода синоптики ожидают в ночь с 10 на 11 декабря

09 декабря 2025, 14:22, ИА Амител

Зима. Мороз. Иней / Фото: amic.ru

Алтайский край снова захлестнут погодные качели: после морозов ниже 30 градусов на регион обрушатся снег, метели и даже оттепель. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Как уточнила синоптик, в ночь с 10 на 11 декабря Алтайский край пройдет дно холода. Столбики термометров опустятся до -24... -29 градусов, местами температура воздуха опустится до -34 градусов. Кроме того, на юго-востоке в предгорных районах выпадет небольшой снег. День в регионе пройдет преимущественно без осадков. Ожидается от -17 до -22, местами до -12 градусов.

12 декабря осадков не ожидается, но температура воздуха постепенно будет повышаться. В ночные часы она составит -17...-22, по востоку местами до -27 градусов. Днем потеплеет до -10...-15, в предгорьях до -5 градусов.

«В дальнейшем череда североатлантических циклонов, центры которого будут смещаться через северные и центральные районы Западной Сибири, принесут потепление, а вместе с потеплением и неблагоприятные погодные условия. Это снегопады, сильный ветер и, как следствие, метели», – уточнила Людмила Сырых.

В ночь на 13 декабря столбики термометров в регионе покажут -15...-17, а днем -2...-4 градуса. Ночью 14 декабря в крае будет от -2 до -4 градусов, выпадет мокрый снег. В южные районы придет оттепель: днем температура воздуха повысится до нуля градусов.