Зооволонтер прокомментировала обвинения в краже собаки в Новоалтайске

Как утверждает Ольга Камнева, пожаловавшаяся на нее хозяйка бультерьера всегда содержала собак в плохих условиях

11 мая 2026, 16:16, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Barnaul 22

Ольга Камнева, владелица частного приюта для безнадзорных животных "Территория спасения" в Новоалтайске, рассказала, что вечером 7 мая на одной из остановок города нашла бультерьера. Волонтер забрала животное в приют, а в Сети разместила объявления о находке. Позже выяснилось, что Ольга знает хозяйку собаки.

Ранее жительница Новоалтайска обвинила Ольгу Камневу в краже бультерьера. Она утверждает, что женщина удерживает ее питомца и требует вознаграждение. По ее словам, в настоящий момент полиция проводит проверку по факту незаконного удержания и кражи собаки.

Ольга Камнева заявила в беседе с Barnaul 22, что пожаловавшаяся на нее женщина всегда содержала собак в плохих условиях.

«Однажды у нее овчарка разорвала щенка, потом переломала другого <...> Потом она переключилась с борзых и овчарок на бультерьеров и американских булли. В итоге однажды три булли разорвали бультерьершу: содрали кожу с головы и лап, нанесли травмы. Лишь на третий день заводчица обратилась за помощью. С жуткими увечьями мы отправили собаку в барнаульскую ветклинику. Но спустя четыре дня хозяйка забрала ее домой, объяснив, что лечение обходится слишком дорого», — сказала хозяйка приюта.

Ольга Камнева утверждает, что у бультерьера, которого она подобрала 7 мая, также были разрывы на шее, которые "заросли сами".

«Я всегда отдаю найденных животных без конфликтов, но эта дама — исключение. У нее регулярно теряются бультерьеры и булли, они на самовыгуле уже не первый год и содержатся в неприемлемых условиях, где травмируют друг друга. А после того как на меня было подано заявление о краже, ни о какой мирной передаче животного речи не идет. Я встаю на "юридические рельсы"», — заявила она.

Как добавила Ольга Камнева, у нее есть заключение специалиста, в котором сказано, что идентифицировать животное по клейму невозможно: видны только буквы, а цифры не читаются. «Теперь она должна через суд доказать, что это ее собака. Животное будет передаваться по закону с оплатой содержания, питания, ветеринарных услуг плюс вознаграждение 20% от стоимости животного», — заключила женщина.