Зооволонтер прокомментировала обвинения в краже собаки в Новоалтайске
Как утверждает Ольга Камнева, пожаловавшаяся на нее хозяйка бультерьера всегда содержала собак в плохих условиях
11 мая 2026, 16:16, ИА Амител
Ольга Камнева, владелица частного приюта для безнадзорных животных "Территория спасения" в Новоалтайске, рассказала, что вечером 7 мая на одной из остановок города нашла бультерьера. Волонтер забрала животное в приют, а в Сети разместила объявления о находке. Позже выяснилось, что Ольга знает хозяйку собаки.
Ранее жительница Новоалтайска обвинила Ольгу Камневу в краже бультерьера. Она утверждает, что женщина удерживает ее питомца и требует вознаграждение. По ее словам, в настоящий момент полиция проводит проверку по факту незаконного удержания и кражи собаки.
Ольга Камнева заявила в беседе с Barnaul 22, что пожаловавшаяся на нее женщина всегда содержала собак в плохих условиях.
«Однажды у нее овчарка разорвала щенка, потом переломала другого <...> Потом она переключилась с борзых и овчарок на бультерьеров и американских булли. В итоге однажды три булли разорвали бультерьершу: содрали кожу с головы и лап, нанесли травмы. Лишь на третий день заводчица обратилась за помощью. С жуткими увечьями мы отправили собаку в барнаульскую ветклинику. Но спустя четыре дня хозяйка забрала ее домой, объяснив, что лечение обходится слишком дорого», — сказала хозяйка приюта.
Ольга Камнева утверждает, что у бультерьера, которого она подобрала 7 мая, также были разрывы на шее, которые "заросли сами".
«Я всегда отдаю найденных животных без конфликтов, но эта дама — исключение. У нее регулярно теряются бультерьеры и булли, они на самовыгуле уже не первый год и содержатся в неприемлемых условиях, где травмируют друг друга. А после того как на меня было подано заявление о краже, ни о какой мирной передаче животного речи не идет. Я встаю на "юридические рельсы"», — заявила она.
Как добавила Ольга Камнева, у нее есть заключение специалиста, в котором сказано, что идентифицировать животное по клейму невозможно: видны только буквы, а цифры не читаются. «Теперь она должна через суд доказать, что это ее собака. Животное будет передаваться по закону с оплатой содержания, питания, ветеринарных услуг плюс вознаграждение 20% от стоимости животного», — заключила женщина.
18:00:26 11-05-2026
И заявление о самовыгуле впридачу. Вообще жесть булька бегает без намордника и поводка, хорошо хоть ни в кого не вцепилась.
20:56:36 11-05-2026
плюс вознаграждение 20% от стоимости животного», — заключила женщина.//////
Собака-то чужое имущество. Чо- то когда телефон находят, то им не вознаграждение, а уголовку, как здесь писали в комментах. С собак и кошек, незаконноудерживаемых, хотят вознаграждение. Не для того ли заманивают и отлавливают?
21:00:02 11-05-2026
Волонтеры имеют право забирать и удерживать чужое имущество? Или для этого есть специальные службы?
21:24:31 11-05-2026
Содержательница приюта и хозяйка собаки, оказывается, давно знакомы! Мало того, испытывают друг к другу стойкую неприязнь. Из показаний приютчицы видно, что она изначально прекрасно знала, чья собака. Но не стала отдавать чужое животное представителям владелицы. Полиция должна изъять собаку из приюта, так как есть вероятность, что «зоозащитница» посредством третьих лиц крадет животных с целью получения выкупа. Что касается показаний ветеринаров, то не секркт, что жирный денежный поток государственных средств через приюты идет в аффилированные ветклиники.
22:00:42 11-05-2026
Волонтёрство — термин, который означает добровольную деятельность, направленную на помощь нуждающимся, поддержку социальных инициатив или участие в проектах, полезных для общества.
Если требует деньги, значит Камнева не волонтер. Тем более, что государство безвозмездно дает средства на содержание животных в приютах. Эти «зоозащитники» начинают с собак, так ведь могут и на детей перейти, украл ребенка, с родителей выкуп.
08:45:21 12-05-2026
Гость (22:00:42 11-05-2026) Волонтёрство — термин, который означает добровольную деятель... "Хозяюшка" несколько раз отписалась?) Ваша собака бегала по улице, что так-то наказуемо. Это раз. Два - собака не самой безобидной породы. Покусает кого, придется отвечать, или это, как обычно, другое? И три - на собаку должны быть документы, вы можете подтвердить, что она ваша? Или плодячкой заниматься можно и без них?.. Там на видео на вашей собаке, кстати, куча шрамов, она у вас что, в боях участвует?
09:23:06 12-05-2026
Гость (08:45:21 12-05-2026) "Хозяюшка" несколько раз отписалась?) Ваша собака бегала по ... Я не живу в Новоалтайске. У меня никогда не было собак. Не терплю запах псины. Воровки -зоошизы так же вызывают отторжение.
12:46:30 12-05-2026
Гость (09:23:06 12-05-2026) Я не живу в Новоалтайске. У меня никогда не было собак. Не... Так выше писал вроде бы другой человек) Раздвоение личности?
13:46:11 12-05-2026
Гость (12:46:30 12-05-2026) Так выше писал вроде бы другой человек) Раздвоение личности?... Не принимай запрещенные вещества и у тебя не будет раздвоения сознания и зрения. Вчера мои посты были с кружком иного рисунка, сегодня обозначили по-другому. От нас, читателей, это не зависит, у сайта свои алгоритмы. Если тебе всюду мерещится хозяйка новоалтайской собаки, то займись своим здоровьем, обратись к врачу для начала. Даже скобочки не ставлю, очевидно же, что у тебя всё серьезно.
10:18:19 12-05-2026
Как-то проезжали в районе Власихи, на светофоре стояла рядом машина с большой клеткой. В ней сидели отловленные животные, многие имели явно домашний вид, чистые, ухоженные. Запомнился пушистый кот, белоснежный мех без колтунов, таких уличных не бывает.
Создается впечатление, что в крае под видом заботы о бездомных животных отлавливают домашних и потом их продают либо хозяевам, либо посторонним людям, делают бизнес. Вопрос законности кражи чужой собственности для последующей продажи вызывает большие сомнения. Домашнее животное – это собственность. В прошлом году здесь один читатель рассказывал, что кота похитили прямо с крыльца дома, потом ему отдали за несколько тысяч рублей.
Каждый год из местных бюджетов выделяются десятки миллионов рублей волонтерам-зоозащитникам. Похоже, эти деньги используются для преступной практики. Если отловленных на муниципальные деньги животных продают или берут выкуп, а деньги кладут в карман.
10:27:45 12-05-2026
С одной стороны, сразу возникает желание написать, что хозяева не чипируют животных, а потом возникает проблема с идентификацией. Но, прочитав комменты «зоозащитников», у которых явно есть «прикормленные» ветеринары с возможностью удалить чип , уже нет уверенности, что чипирование – панацея.
18:37:22 01-06-2026
Гость (10:27:45 12-05-2026) С одной стороны, сразу возникает желание написать, что хозяе... У собаки стояло клеймо,которое после того как попало к Камневой исчезло практически, точно так же перестал читаться чип, хотя у всех остальных собак у хозяйки чипы читаются. Их возили в ветеринарную клинику и проверяли
10:39:41 12-05-2026
Постоянно выходят новостные статьи с рассказами о бегающих бесхозных собаках. которые на фиг никому не нужны, волонтерам в том числе. В это время, оказывается, зооволонтеры незаконно удерживают чужих домашних! Нонсенс!
11:02:22 12-05-2026
В последнее время часто возникают очаги бешенства. Вывозить собак для моциона в лес (пусть побегает!) опасно. Бегать с животным на поводке не всем позволяет физическая форма. Между девятиэтажек есть большие дворы, в одном пожилой мужчина садился в автомобиль, медленно двигался по периметру дороги, у него на поводке трусил бультерьер. Так они делали несколько кругов. Видно, что собака привыкла к тренировкам, исполняла волю хозяина беспрекословно. Я не призываю всех поголовно следовать примеру, но дед с больными ногами нашел выход из положения.