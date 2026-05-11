Жительница Новоалтайска обвинила хозяйку частного приюта в краже собаки

Женщина утверждает, что ее собаку уже четвертый день незаконно удерживают, требуя вознаграждения

11 мая 2026, 13:36, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Barnaul 22

В Новоалтайске заводчица обвиняет хозяйку частного приюта в краже собаки. Обращение женщины публикует Telegram-канал Barnaul 22.

Как рассказала женщина, 7 мая у нее из частного дома убежала собака породы стандартный бультерьер. Питомца искали целый день, но так и не нашли.

«Вечером мне позвонили и сообщили, что собака в приюте Ольги Камневой. И с того дня даже при наличии документов мы не можем забрать собаку. Буквально через несколько часов мой муж и сотрудники полиции выехали по адресу проживания данной гражданки, но животное нам не отдали. Ольга мотивирует это тем, что не приехала сама хозяйка за собакой (я была в ночь на работе). Также она требует вознаграждение», — утверждает заводчица.

По словам хозяйки собаки, на следующий день, когда она с полицейскими приехала домой к женщине, забравшей собаку, дома ее не оказалось, ее муж также отказался отдавать питомца. «Вот уже четвертый день она незаконно удерживает собаку, не может определиться с размером вознаграждения, а наша собака находится в так называемом частном приюте», — негодует она.

Как отметила заводчица, в настоящий момент полиция проводит проверку по факту незаконного удержания и кражи собаки. Telegram-канал Barnaul 22 сообщил, что связался с Ольгой Камневой, которая согласилась прокомментировать ситуацию.