Пробок станет больше. Где в Барнауле отремонтируют дороги на Ленина и Строителей

Масштабные работы пройдут летом 2026 года

27 января 2026, 06:25, ИА Амител

Дорога в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в 2026 году отремонтируют участки двух важнейших транспортных артерий – проспектов Ленина и Строителей. Работы пройдут в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Рассказываем, какие именно участки дорог отремонтируют.

Где будут делать проспект Ленина?

Речь идет об отрезке от улицы Димитрова до площади Октября.

Когда проспект Ленина ремонтировали в прошлый раз?

В 2019 году. Тогда сделали участок от улицы Димитрова до площади Баварина, а также от улицы Северо-Западной до площади Октября. Стоимость работ составила 180 миллионов рублей. Подрядчиком выступало ООО "Барнаульское ДСУ № 4". До этого также ремонтировали главную дорогу Барнаула в 2008 году.

Где будут ремонтировать проспект Строителей?

Речь идет об участке от улицы Челюскинцев до 2-й Строительной. Это фактически участок до Советской Армии.

Ждать ли пробок?

Как всегда городские власти сделают все, чтобы минимизировать неудобства для жителей Барнаула. Как показывает практика, ремонтировать основные магистрали краевой столицы стараются не в часы пик, когда наибольший трафик. Впрочем, скорее всего, дополнительных пробок избежать в центре Барнаула будет сложно.

Какие еще дороги отремонтируют в Барнауле в 2026 году?

Планов у городских властей много. На дорожную деятельность в 2026 году из различных источников выделено 2,883 млрд рублей. Основная часть средств направлена на реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни", в рамках которого запланирован ремонт восьми участков автомобильных дорог общей протяженностью 18,2 километра.

Среди них – ключевые магистрали города: улицы Антона Петрова, Попова, Взлетная, проспекты Строителей и Ленина и другие.

Более подробный список участков дорог, которые приведут в порядок этим летом, представят позже.