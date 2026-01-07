Какие дороги построят и отремонтируют в Алтайском крае в 2026 году?

Масштаб будет огромным

Дорога после ремонта/Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае в 2025 году прошел один из самых масштабных дорожных сезонов последнего десятилетия. В этом году на реконструкцию и ремонт дорог в регионе из различных источников бюджета направили около 29 миллиардов рублей. Это максимальный показатель за последние годы. Однако в 2026 году на реконструкцию дорог направят не меньше средств.

Какие дороги сделают на Алтае в 2026 году?

В 2026 году в Алтайском крае продолжится активная работа по улучшению дорожной инфраструктуры. Согласно данным Минтранса региона, дорожный фонд составит около 29 миллиардов рублей, из которых более 22 миллиардов будут выделены из краевого бюджета, а 7 миллиардов – из федеральных средств. Одной из ключевых задач станет выполнение мероприятий в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В 2026 году планируется обновление еще 540 километров дорог, что позволит увеличить долю нормативных региональных дорог до 53,9%, а долю опорной сети – до 74,56%.

Также начнется подготовка к важному проекту – обходу города Бийска. Этот проект станет значимым шагом в улучшении транспортной доступности и безопасности. Кроме того, планируется завершить работы на других "туристических" трассах, которые будут способствовать развитию туризма в регионе.

В 2026 году особое внимание будет уделено освещению дорог. В планах – осветить еще 40 километров дорог в 20 населенных пунктах. Работы также коснутся модернизации остановок, обновления дорожной разметки, знаков и барьерных ограждений.

А какие дороги отремонтировали в 2025 году?

В прошлом году дорожный фонд составил 28,9 миллиарда рублей, что является беспрецедентной суммой в современной истории региона. Увеличились и федеральные поступления – более чем в четыре раза: часть объектов приводили в порядок в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

