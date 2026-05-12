Крупнейший бойкот за 70 лет: пять стран отказались от "Евровидения‑2026"
Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения отказались транслировать конкурс и отправлять певцов из‑за участия Израиля
12 мая 2026, 07:44, ИА Амител
Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения отказались транслировать "Евровидение‑2026" на национальном телевидении — вслед за ранее принятым решением не отправлять своих участников на конкурс из‑за допуска Израиля. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию BBC.
У стран были разные причины для бойкота, но все они так или иначе связаны с позицией относительно Израиля. Участники бойкота обвиняют его в геноциде и военных преступлениях в секторе Газа, а представители телеканалов полагают, что участие Израиля — так же, как и Украины, — создает несправедливые по сравнению с другими конкурсантами условия.
Высокопоставленный сотрудник одной из телекомпаний, пожелавший остаться анонимным, в беседе с BBC подчеркнул, что страна, оказавшаяся в состоянии конфликта, лишь усиливает конкуренцию, а потому необходимо обеспечить равные условия, которых на текущий момент, по его мнению, нет.
Отказ этих пяти стран от участия в "Евровидении‑2026", объявленный еще в декабре 2025 года, стал крупнейшим бойкотом за всю 70‑летнюю историю конкурса.
07:57:04 12-05-2026
А Россия чего?
08:12:49 12-05-2026
Гость (07:57:04 12-05-2026) А Россия чего?... а Россия на,, Интервидение".
10:05:46 12-05-2026
Гость (07:57:04 12-05-2026) А Россия чего?... а зачем нам этот ЛГБТ конкурс?
13:01:48 12-05-2026
А кому вообще интерес этот конкурс. Я, кроме АББЫ, и не вспомню никого. И этого бородатого или бородатую (чисто поржать). Еще лет 25 назад я подумал, а зачем Муммий троль туда поехал. Киркоров и Пугачева - понятно. Светануться в 90-х типа на подмостках Европы. Мне даже в страшном сне не привидиться выступления рамштайна там или Ю-ту.
14:11:36 12-05-2026
Замечательный конкурс! Я его фанатка. Несправедливо, что в РФ его не показывают.
16:58:56 12-05-2026
Лия (14:11:36 12-05-2026) Замечательный конкурс! Я его фанатка. Несправедливо, что в Р... Можешь ехать к ним и жить с ними в ЛГБТ содружестве