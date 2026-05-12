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Крупнейший бойкот за 70 лет: пять стран отказались от "Евровидения‑2026"

Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения отказались транслировать конкурс и отправлять певцов из‑за участия Израиля

12 мая 2026, 07:44, ИА Амител

Микрофон, наушники / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru
Микрофон, наушники / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения отказались транслировать "Евровидение‑2026" на национальном телевидении — вслед за ранее принятым решением не отправлять своих участников на конкурс из‑за допуска Израиля. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию BBC.

У стран были разные причины для бойкота, но все они так или иначе связаны с позицией относительно Израиля. Участники бойкота обвиняют его в геноциде и военных преступлениях в секторе Газа, а представители телеканалов полагают, что участие Израиля — так же, как и Украины, — создает несправедливые по сравнению с другими конкурсантами условия.

Высокопоставленный сотрудник одной из телекомпаний, пожелавший остаться анонимным, в беседе с BBC подчеркнул, что страна, оказавшаяся в состоянии конфликта, лишь усиливает конкуренцию, а потому необходимо обеспечить равные условия, которых на текущий момент, по его мнению, нет. 

Отказ этих пяти стран от участия в "Евровидении‑2026", объявленный еще в декабре 2025 года, стал крупнейшим бойкотом за всю 70‑летнюю историю конкурса. 

Верка Сердючка / Фото: соцсети, Телеграм-канал SHOT

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скандалы европа
       

Комментарии 6

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Гость

07:57:04 12-05-2026

А Россия чего?

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найди отличия.

08:12:49 12-05-2026

Гость (07:57:04 12-05-2026) А Россия чего?... а Россия на,, Интервидение".

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Гость

10:05:46 12-05-2026

Гость (07:57:04 12-05-2026) А Россия чего?... а зачем нам этот ЛГБТ конкурс?

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Пузырек

13:01:48 12-05-2026

А кому вообще интерес этот конкурс. Я, кроме АББЫ, и не вспомню никого. И этого бородатого или бородатую (чисто поржать). Еще лет 25 назад я подумал, а зачем Муммий троль туда поехал. Киркоров и Пугачева - понятно. Светануться в 90-х типа на подмостках Европы. Мне даже в страшном сне не привидиться выступления рамштайна там или Ю-ту.

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Лия

14:11:36 12-05-2026

Замечательный конкурс! Я его фанатка. Несправедливо, что в РФ его не показывают.

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Гость

16:58:56 12-05-2026

Лия (14:11:36 12-05-2026) Замечательный конкурс! Я его фанатка. Несправедливо, что в Р... Можешь ехать к ним и жить с ними в ЛГБТ содружестве

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