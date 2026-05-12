Крупнейший бойкот за 70 лет: пять стран отказались от "Евровидения‑2026"

Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения отказались транслировать конкурс и отправлять певцов из‑за участия Израиля

12 мая 2026, 07:44, ИА Амител

Микрофон, наушники / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения отказались транслировать "Евровидение‑2026" на национальном телевидении — вслед за ранее принятым решением не отправлять своих участников на конкурс из‑за допуска Израиля. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию BBC.

У стран были разные причины для бойкота, но все они так или иначе связаны с позицией относительно Израиля. Участники бойкота обвиняют его в геноциде и военных преступлениях в секторе Газа, а представители телеканалов полагают, что участие Израиля — так же, как и Украины, — создает несправедливые по сравнению с другими конкурсантами условия.

Высокопоставленный сотрудник одной из телекомпаний, пожелавший остаться анонимным, в беседе с BBC подчеркнул, что страна, оказавшаяся в состоянии конфликта, лишь усиливает конкуренцию, а потому необходимо обеспечить равные условия, которых на текущий момент, по его мнению, нет.

Отказ этих пяти стран от участия в "Евровидении‑2026", объявленный еще в декабре 2025 года, стал крупнейшим бойкотом за всю 70‑летнюю историю конкурса.



