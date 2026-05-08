Артист не нарушает формальных запретов, но обходит их через схему с зарубежными корпоративами

08 мая 2026, 16:15, ИА Амител

Верка Сердючка / Фото: соцсети, Телеграм-канал SHOT

Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, зарабатывает на частных выступлениях перед русскоязычной аудиторией. Эти выступления остаются вне поля зрения Офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает SHOT.

Коллектив Verka Serduchka Band, по информации SHOT, готов выступать перед российскими зрителями, если концерт состоится в стране, где ранее уже проводились мероприятия в рамках тура с разрешения украинских властей.

«С апреля по май 2026 года Данилко вместе с группой выступал в США и сейчас готовится к турне по Европе. Все выступления он должен согласовывать с администрацией Зеленского, которая запрещает присутствие российских зрителей и требует переводить часть заработанных средств в украинский бюджет на нужды ВСУ. В противном случае артисту могут запретить покидать страну», - пишет Telegram-канал.

За каждое частное выступление Верка Сердючка получает 50 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 3,7 миллиона рублей. Она также выдвигает условия: продленное проживание в отеле, обеспечение суточных и покупку билетов в бизнес-класс для себя и своей матери. В настоящее время певица готовится к участию в Евровидении-2026, которое пройдет в Австрии.

Ранее власти Алтайского края предупредили о фейковых видео с призывами к экстремизму.